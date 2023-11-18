Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Перпетуаль Юниверсити Алтас. Прогноз, ставки на матч. Филиппины (18.11.23)

18 ноября в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс примет соперника по национальному первенству Перпетуаль Юниверсити Алтас.



В последней встрече баскетбольных клубов Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс и Перпетуаль Юниверсити Алтас сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 18 ноября попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 10:00 по МСК.



Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Перпетуаль Юниверсити Алтас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Перпетуаль Юниверсити Алтас состоится 18 ноября в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 10:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс

Сейчас баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Перпетуаль Юниверсити Алтас

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс» — «Перпетуаль Юниверсити Алтас»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс пообещал, что 18 ноября его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 10:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Перпетуаль Юниверсити Алтас. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Перпетуаль Юниверсити Алтас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.11.23)

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс

В последние годы Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Перпетуаль Юниверсити Алтас

В прошлом месяце баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Перпетуаль Юниверсити Алтас Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Перпетуаль Юниверсити Алтас пройдет 18 ноября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 10:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Перпетуаль Юниверсити Алтас: в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Перпетуаль Юниверсити Алтас показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Перпетуаль Юниверсити Алтас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

