Джордж Мэйсон Пэтриотс — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (21.11.23)

21-го ноября в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс примет соперника по национальному первенству Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс.



В последней встрече баскетбольных клубов Джордж Мэйсон Пэтриотс и Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 21-го ноября попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 02:00 по МСК.



Джордж Мэйсон Пэтриотс — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Джордж Мэйсон Пэтриотс — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс состоится 21-го ноября в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 02:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Джордж Мэйсон Пэтриотс

В этом сезоне баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Джордж Мэйсон Пэтриотс нет более травмированных игроков основы.



Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс

Президент баскетбольного клуба Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Джордж Мэйсон Пэтриотс — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс, несмотря на то, что он должен пройти только 21-го ноября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Джордж Мэйсон Пэтриотс — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс 21-го ноября

Джордж Мэйсон Пэтриотс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Джордж Мэйсон Пэтриотс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Джордж Мэйсон Пэтриотс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс

Два года назад баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Джордж Мэйсон Пэтриотс — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 21-го ноября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Джордж Мэйсон Пэтриотс — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 02:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Джордж Мэйсон Пэтриотс — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Джордж Мэйсон Пэтриотс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Джордж Мэйсон Пэтриотс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Джордж Мэйсон Пэтриотс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джордж Мэйсон Пэтриотс — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Джордж Мэйсон Пэтриотс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Джордж Мэйсон Пэтриотс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.