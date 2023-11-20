Нурия Парризас-Диас — Ане Минтеги Дель Олмо. Прогноз, ставки на матч(21.11.23)

Нурия Парризас-Диас — Ане Минтеги Дель Олмо (21.11.2023), ставки и коэффициенты

21.11.2023 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нурия Парризас-Диас , а противостоять в этом поединке будет Ане Минтеги Дель Олмо.



Теннисное противостояние Нурия Парризас-Диас — Ане Минтеги Дель Олмо пройдет 21.11.2023, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 13:00 по московскому времени. Хотя Нурия Парризас-Диас и Ане Минтеги Дель Олмо уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Ане Минтеги Дель Олмо.



Нурия Парризас-Диас — Ане Минтеги Дель Олмо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Нурия Парризас-Диас имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 21.11.2023 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ане Минтеги Дель Олмо. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 13:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Нурия Парризас-Диас имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Нурия Парризас-Диас

На данный момент Нурия Парризас-Диас является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Нурия Парризас-Диас поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Нурия Парризас-Диас пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Нурия Парризас-Диас слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Нурия Парризас-Диас будет более тщательно готовиться к поединку.



Ане Минтеги Дель Олмо

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ане Минтеги Дель Олмо на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ане Минтеги Дель Олмо демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ане Минтеги Дель Олмо имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ане Минтеги Дель Олмо намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ане Минтеги Дель Олмо не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ане Минтеги Дель Олмо будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ане Минтеги Дель Олмо и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ане Минтеги Дель Олмо умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Нурия Парризас-Диас — Ане Минтеги Дель Олмо. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Нурия Парризас-Диас — Ане Минтеги Дель Олмо. Прогноз, ставки на матч(21.11.23)

Нурия Парризас-Диас

К данному турниру Нурия Парризас-Диас подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Нурия Парризас-Диас находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Нурия Парризас-Диас не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Нурия Парризас-Диас старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Нурия Парризас-Диас демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Ане Минтеги Дель Олмо

В этом сезоне Ане Минтеги Дель Олмо не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ане Минтеги Дель Олмо сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ане Минтеги Дель Олмо допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ане Минтеги Дель Олмо допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ане Минтеги Дель Олмо демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Нурия Парризас-Диас — Ане Минтеги Дель Олмо Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Нурия Парризас-Диас и Ане Минтеги Дель Олмо аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Нурия Парризас-Диас и Ане Минтеги Дель Олмо обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Нурия Парризас-Диас и Ане Минтеги Дель Олмо постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Нурия Парризас-Диас — Ане Минтеги Дель Олмо: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Нурия Парризас-Диас и Ане Минтеги Дель Олмо, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Нурия Парризас-Диас и Ане Минтеги Дель Олмо уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нурия Парризас-Диас — Ане Минтеги Дель Олмо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Нурия Парризас-Диас и Ане Минтеги Дель Олмо сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Нурия Парризас-Диас, и Ане Минтеги Дель Олмо будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.