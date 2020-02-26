Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Рио-Гранде Вэйли. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.02.20)

Прогноз и ставка на матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Рио-Гранде Вэйли 28-го февраля

28-го февраля в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс примет соперника по национальному первенству Рио-Гранде Вэйли.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс – Рио-Гранде Вэйли вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 06:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 28-го февраля и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Рио-Гранде Вэйли.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Рио-Гранде Вэйли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и Рио-Гранде Вэйли. Организаторы турнира собираются провести данную игру 28-го февраля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Рио-Гранде Вэйли. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

Летом баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Рио-Гранде Вэйли

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Рио-Гранде Вэйли потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

NCAA, Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Рио-Гранде Вэйли

Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 28-го февраля. На этот раз соперником хозяев будет Рио-Гранде Вэйли, так что в 06:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Рио-Гранде Вэйли. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.02.20)

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Рио-Гранде Вэйли

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Рио-Гранде Вэйли сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Рио-Гранде Вэйли Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 28-го февраля сыграет матч против БК Рио-Гранде Вэйли. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Рио-Гранде Вэйли: гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Рио-Гранде Вэйли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Рио-Гранде Вэйли действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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