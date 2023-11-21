Леонг Прикетт/Чин — Изомура/Фукуда. Прогноз, ставки на матч. ITF (22.11.23)

22-го ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Леонг Прикетт/Чин , а противостоять в этом поединке будет Изомура/Фукуда.



Так как Леонг Прикетт/Чин в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Изомура/Фукуда, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 22-го ноября. Но, доказать обратное Леонг Прикетт/Чин все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леонг Прикетт/Чин — Изомура/Фукуда:

22-го ноября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Леонг Прикетт/Чин — Изомура/Фукуда. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Изомура/Фукуда, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Изомура/Фукуда выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Леонг Прикетт/Чин

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Леонг Прикетт/Чин находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Леонг Прикетт/Чин является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Леонг Прикетт/Чин умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Леонг Прикетт/Чин обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Леонг Прикетт/Чин может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Изомура/Фукуда

На этом турнире Изомура/Фукуда играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Изомура/Фукуда все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Изомура/Фукуда не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Изомура/Фукуда уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Изомура/Фукуда на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Изомура/Фукуда пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Леонг Прикетт/Чин и Изомура/Фукуда. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Леонг Прикетт/Чин и Изомура/Фукуда должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Леонг Прикетт/Чин — Изомура/Фукуда 22-го ноября

Леонг Прикетт/Чин

К данному турниру Леонг Прикетт/Чин подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Леонг Прикетт/Чин находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Леонг Прикетт/Чин не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Леонг Прикетт/Чин старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Леонг Прикетт/Чин демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Изомура/Фукуда

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Изомура/Фукуда все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Изомура/Фукуда сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Изомура/Фукуда все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Изомура/Фукуда предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Леонг Прикетт/Чин — Изомура/Фукуда Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Леонг Прикетт/Чин и Изомура/Фукуда начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Леонг Прикетт/Чин и Изомура/Фукуда показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Леонг Прикетт/Чин и Изомура/Фукуда провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Леонг Прикетт/Чин и Изомура/Фукуда действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Леонг Прикетт/Чин — Изомура/Фукуда: будет сделан акцент на атакующий теннис

Леонг Прикетт/Чин и Изомура/Фукуда которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Леонг Прикетт/Чин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Изомура/Фукуда хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Леонг Прикетт/Чин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Изомура/Фукуда умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Леонг Прикетт/Чин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Изомура/Фукуда вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Леонг Прикетт/Чин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леонг Прикетт/Чин — Изомура/Фукуда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Леонг Прикетт/Чин и Изомура/Фукуда.

