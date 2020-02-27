Амарни Бэнкс — Эмма Радукану: в ожидании «эйсов»

Амарни Бэнкс — Эмма Радукану (27-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

27-го февраля 2020 года в 17:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Амарни Бэнкс , а противостоять в этом поединке будет Эмма Радукану.



Теннисное противостояние Амарни Бэнкс — Эмма Радукану пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 27-го февраля 2020 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 17:50 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Амарни Бэнкс является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Амарни Бэнкс — Эмма Радукану:

Теннисный поединок Амарни Бэнкс — Эмма Радукану запланирован организаторами турнира на 27-го февраля 2020 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 17:50 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Амарни Бэнкс и Эмма Радукану встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Амарни Бэнкс имеет три победы при одном поражении.

Амарни Бэнкс

В этом сезоне Амарни Бэнкс показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Амарни Бэнкс играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Амарни Бэнкс умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Амарни Бэнкс и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Амарни Бэнкс будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Амарни Бэнкс чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Эмма Радукану

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Эмма Радукану на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Эмма Радукану демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Эмма Радукану имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Эмма Радукану намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Эмма Радукану не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Эмма Радукану будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Эмма Радукану и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Эмма Радукану умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Амарни Бэнкс и Эмма Радукану. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Амарни Бэнкс и Эмма Радукану в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Амарни Бэнкс и Эмма Радукану имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Амарни Бэнкс — Эмма Радукану (27-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Амарни Бэнкс

К данному турниру Амарни Бэнкс подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Амарни Бэнкс находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Амарни Бэнкс не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Амарни Бэнкс старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Амарни Бэнкс демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Эмма Радукану

На этом турнире Эмма Радукану играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Эмма Радукану какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Эмма Радукану уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Эмма Радукану много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Эмма Радукану сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Эмма Радукану не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Амарни Бэнкс — Эмма Радукану Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Амарни Бэнкс и Эмма Радукану. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Амарни Бэнкс и Эмма Радукану встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Амарни Бэнкс и Эмма Радукану довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Амарни Бэнкс и Эмма Радукану подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Амарни Бэнкс — Эмма Радукану: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Амарни Бэнкс имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Амарни Бэнкс и Эмма Радукану отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Эмма Радукану в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Амарни Бэнкс превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Эмма Радукану сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Амарни Бэнкс гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Амарни Бэнкс — Эмма Радукану. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Амарни Бэнкс и Эмма Радукану сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Амарни Бэнкс, и Эмма Радукану будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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