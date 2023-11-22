Равина Кингсли — Жюльета Лара Эстэйбл. Прогноз, ставки на матч. ITF (22.11.23)

22-го ноября в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Равина Кингсли , а противостоять в этом поединке будет Жюльета Лара Эстэйбл.



Так как теннисный поединок Равина Кингсли — Жюльета Лара Эстэйбл пройдет уже 22-го ноября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 21:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Равина Кингсли на тот момент намного сильнее, нежели Жюльета Лара Эстэйбл.



Равина Кингсли — Жюльета Лара Эстэйбл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 22-го ноября откроет его противостояние Равина Кингсли — Жюльета Лара Эстэйбл. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 21:00 по МСК, то есть до начала игры. Равина Кингсли и Жюльета Лара Эстэйбл отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Жюльета Лара Эстэйбл может гордиться семью победами, а вот Равина Кингсли имеет только пять выигранных встреч.

Равина Кингсли

В этом сезоне Равина Кингсли показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Равина Кингсли играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Равина Кингсли умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Равина Кингсли и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Равина Кингсли будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Равина Кингсли чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Жюльета Лара Эстэйбл

Нынешняя форма, которую демонстрирует Жюльета Лара Эстэйбл еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Жюльета Лара Эстэйбл постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Жюльета Лара Эстэйбл пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Жюльета Лара Эстэйбл не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Жюльета Лара Эстэйбл не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Равина Кингсли — Жюльета Лара Эстэйбл

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Равина Кингсли и Жюльета Лара Эстэйбл. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Равина Кингсли и Жюльета Лара Эстэйбл должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Равина Кингсли — Жюльета Лара Эстэйбл. Прогноз, ставки на матч(22.11.23)

Равина Кингсли

В этом сезоне Равина Кингсли демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Равина Кингсли уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Равина Кингсли любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Равина Кингсли часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Равина Кингсли умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Жюльета Лара Эстэйбл

В этом сезоне Жюльета Лара Эстэйбл действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Жюльета Лара Эстэйбл обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Жюльета Лара Эстэйбл не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Жюльета Лара Эстэйбл не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Жюльета Лара Эстэйбл имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Равина Кингсли — Жюльета Лара Эстэйбл Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Равина Кингсли и Жюльета Лара Эстэйбл, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Равина Кингсли и Жюльета Лара Эстэйбл играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Равина Кингсли, и Жюльета Лара Эстэйбл неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Равина Кингсли — Жюльета Лара Эстэйбл: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Равина Кингсли и Жюльета Лара Эстэйбл, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Равина Кингсли и Жюльета Лара Эстэйбл уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Равина Кингсли — Жюльета Лара Эстэйбл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Равина Кингсли и Жюльета Лара Эстэйбл сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Равина Кингсли, и Жюльета Лара Эстэйбл будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.