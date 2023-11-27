Беса Добердолл — Тетекс: хозяева должны брать три очка

«Беса Добердолл» – «Тетекс». 27.11.23. Прогноз и ставки на матч

В 15:00 по московскому времени футболистам клуба Беса Добердолл предстоит сыграть один из самых важных матчей в этом сезоне. Это будет поединок, который запланирован на 27-го ноября и в нем хозяевам придется принимать на своем поле футбольный клуб Тетекс. Хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, ведь в последних десяти поединках смогли одержать только две победы, и последний выигрыш был два года назад.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Беса Добердолл и команда Тетекс. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Беса Добердолл на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Беса Добердолл сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Тетекс уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Беса Добердолл — Тетекс:

Коэффициент на победу гостей 10.4 является самым низким в футбольном матче Беса Добердолл — Тетекс. На хозяев поля букмекеры дают гораздо большую котировку 1.192, а на ничью принимаются ставки по коэффициенту 6.

Прогноз на матч Беса Добердолл – Тетекс (Чемпионат Северной Македонии, матч национального перевентсва, воскресенье, 27-го ноября):Футбольный клуб Беса Добердолл получил от букмекеров на свою победу котировку 1.192, а по коэффициенту 10.4 можно сделать ставку на выигрыш ФК Тетекс. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Беса Добердолл и команды Тетекс нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Беса Добердолл и команда Тетекс – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Беса Добердолл – Тетекс 27.11.23

27-го ноября состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Беса Добердолл — Тетекс. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 15:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Беса Добердолл и Тетекс встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Беса Добердолл одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Беса Добердолл и команды Тетекс нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Беса Добердолл и команда Тетекс будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Беса Добердолл и команды Тетекс является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Беса Добердолл – Тетекс (27-го ноября), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Беса Добердолл. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Тетекс хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Беса Добердолл в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Тетекс способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Тетекс, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Тетекс редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Беса Добердолл

В последние годы футбольный клуб Беса Добердолл постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Беса Добердолл и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Беса Добердолл забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Тетекс

Два года назад футбольный клуб Тетекс стал настоящей сенсацией, сумев в первом же сезоне в высшем дивизионе пробиться в еврокубки. Но, главного тренера выкупил более богатый клуб, и наставник потянул за собой четверых игроков основы. В итоге, в прошлом году команда финишировала в нижней части чемпионата, а после того, как летом ушли еще некоторые игроки, футбольный клуб Тетекс сейчас идет на третьем с конца месте, так что ему грозит понижение в классе. Чтобы выбраться из зоны вылета, гостям не хватает двух очков. Но, футболисты клуба Тетекс в последнее время настолько слабо играют, что даже эти два очка набрать не так просто. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения, сумев сыграть вничью только дома с клубом из нижней части турнирной таблицы. На выезде футбольный клуб Тетекс не одержал еще ни одной победы, но нельзя сказать, что команда полностью безнадежна, ведь она хорошо играет в нападении. Но, если бы гости еще и умели обороняться, то ситуация не была бы такой удручающей. Под вопросом выход на поле двух центральный полузащитников, а левый защитник и опорник однозначно не выйдут на поле.

Интересные факты перед матчем Беса Добердолл – Тетекс

Интересный матч ожидает всех любителей футбола. Команда Беса Добердолл будет противостоять футболистам команды Тетекс. Наши эксперты солидарны с букмекерами в том, что наиболее вероятным результатом этого противостояния будет ничья. В текущем сезоне оба клуба уже решили все свои задачи в турнирной таблице, а это означает, что сейчас команды могут во всю использовать молодых футболистов. В первом круге между этими клубами была зафиксирована ничья. Вообще, команда Беса Добердолл и команда Тетекс в нынешнем сезоне являются одними из лидеров по количеству ничейных результатов. Если взглянуть на результаты личных встреч между этими футбольными клубами, то можно увидеть, что чаще всего команды расходились миром. В принципе, несмотря на то, что коэффициент на ничейный исход этого матча уже порядком просел, наши эксперты все равно рекомендуют делать ставки на то, что в этом матче будет ничья. Относительно общего тотала матча, то здесь мы пока не можем прийти к единому мнению. Однако, среди прочих, нам понравилась ставка на то, что в матче команды Беса Добердолл и команды Тетекс обе команды забьют гол. Если исходить от того, что в матче будет ничья, то вряд ли команды, которые уже решили свои задачи в турнирной таблице, оставят болельщиков без забитых голов, следовательно, если будет ничья, то она будет результативной. Общий тотал нарушений и предупреждений мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды будут грубить в матче, результат которого не окажет серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице.

Игра завершится победой Беса Добердолл — 1.192, в игре будет ничья — 6, игра завершится победой Тетекс — 10.4.



Беса Добердолл — Тетекс. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Северной Македонии 27-го ноября

Мнение экспертов нашего ресурса и букмекеров относительно фаворита в противостоянии команды Беса Добердолл и команды Тетекс – полностью сошлись. Хозяева поля, которые уже выполнили сою задачу в турнирной таблице, и единолично возглавили чемпионат, являются явными фаворитами этого противостояния. Несмотря на комфортный отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице, команда Беса Добердолл явно не намерена сбавлять обороты, это видно из результатов клубов. Сейчас команде важно стабильно набирать очки, особенно против таких соперников, как команда Тетекс. Гости находятся в подвалах турнирной таблицы, из которых, по всей видимости, им не выбраться. Клуб отвратительно выступает в выездных матчах, особенно против команд, находящихся в числе лидеров турнирной таблицы. Учитывая, что хозяевам поля сейчас необходимо стабильно набирать очки, то команда Тетекс видится для них легкой добычей, следовательно, мы рекомендуем делать ставки не только на победу команду Беса Добердолл в этом матче, но и на то, что хозяева поля победят крупно, пробив предлагаемую букмекерами фору. Относительно общего тотала голов, то здесь отличной ставкой видится как общий тотал забитых голов на больше, так и индивидуальный тотал голов хозяев поля. Общий тотал угловых тоже следует заигрывать, отталкиваясь от футболистов команды Беса Добердолл, поэтому здесь смотрится и индивидуальный тотал угловых команды Беса Добердолл на больше, и фора хозяев поля. А вот ставки на волы и желтые карточки мы бы рекомендовали пропустить, так как в концовке чемпионате ставки на эти события – довольно непредсказуемы.

«Беса Добердолл»

Нельзя сказать, что футбольный клуб Беса Добердолл плохо выступает в этом сезоне, но все же если прошлые два года команда финишировала второй в чемпионате, то сейчас занимает лишь пятую строчку в таблице. Побороться за вторую строчку не так просто из-за отставания в восемь очков, но взять бронзу национального первенства намного реальнее, так как для этого необходимо сократить отрыв всего в два очка. В этом сезоне футбольный клуб Беса Добердолл стал слабее играть на выезде, но в родных стенах по-прежнему демонстрирует сильную игру, проиграв лишь один матч, но команде, также ведущей борьбу за еврокубки. У хозяев сильное нападение, так как в составе ФК Беса Добердолл играет лучший нападающий чемпионата, а также имеется надежная оборона, но все же не так просто подняться хотя бы на несколько строчек. Хозяева не проигрывают на протяжении семи туров, в которых было пять побед и два ничейных результата. В лазарете ФК Беса Добердолл находятся резервный голкипер и основной левый полузащитник.



«Тетекс»

Именно в футбольном клубе Тетекс впервые в этом сезоне произошла тренерская отставка. Это было уже после шестого тура, а причиной увольнения наставника стало пять поражений. Руководство пригласило иностранного специалиста, который быстро взбодрил игроков и заставил их демонстрировать большую самоотдачу на футбольном поле. Поражений стало намного меньше, что позволило выбраться из опасной зоны, а сейчас команда даже находится на восьмой строчке. Правда, повторить достижения прошлых лет не получится, так как до зоны еврокубков слишком большое расстояние. Усложняет положение гостей еще и ситуация с двумя ключевыми игроками, которые на протяжении всего сезона требуют трансфер, не демонстрируя прежнего уровня игры. После четырех поражений подряд гости в пяти турах проиграли лишь однажды, одержав две победы и два раза сыграв вничью. Не поможет гостям травмированный атакующий полузащитник, но не ясно, сумели ли восстановиться правый и левый защитники.

Статистика и личные встречи

Футбольный матч, в котором примет участие команда Беса Добердолл и команда Тетекс не вызвал у наших экспертов особой сложности при прогнозировании. Дело в том, что между собой будут встречаться лидер чемпионата и аутсайдер. Если хозяева поля еще имеют отличные шансы на продолжение борьбы в чемпионате за золотые медали, то гости уже потеряли надежду на спасение, команда готовится к следующему сезону, который она начнет в низшей лиге. Исходя из этого, эксперты нашего портала не видят никаких проблем, которые могут возникнуть у хозяев поля в этом матче, в принципе, никаких сомнений в том, кто именно победит в этой игре у нас нет, осталось лишь определить, с каким преимуществом футболисты команды Беса Добердолл одержат победу. Менеджер гостей говорил, что не собирается играть в оборонительный футбол со своими соперниками, так как в этом абсолютно нет необходимости, лучше сыграть на контратаках и постараться забить, чем весь матч жаться к своим воротам, не создав ни одного опасного момента, а потом все равно проиграть. Мы думаем, что игра будет идти на встречных курсах, и шансы на забитые мячи будут у футболистов обеих команд. Команда Беса Добердолл непременно должна побеждать в этом матче, так как лучше соперника для сохранения лидирующих позиций в турнирной таблице и придумать нельзя. Помимо свои прогнозов на исход этого матча, эксперты нашего ресурса постарались предложить интересные прогнозы на статистику, кстати, ставки на статистику можно делать не только до, но и по ходу матча, что делать беттинг еще более удобным.

«Беса Добердолл» — «Тетекс»: кто фаворит грядущей встречи?

Беса Добердолл — Тетекс. Прогноз на футбол (27.11.23)

Матч, в котором встретятся команда Беса Добердолл и команда Тетекс не будет иметь серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице. Оба клуба находятся в середине турнирной таблице, до команд, ведущих борьбу за высокие места, дающие право на чемпионство или участие в престижных клубных турнирах, им не добраться, но и зона вылета нашим соперникам не грозит. Так что, команда Беса Добердолл и команда Тетекс могут сыграть в свое удовольствие, а менеджеры могут задействовать в этом матче молодых футболистов из ближайшего резерва, дав передохнуть своим лидерам. Букмекеры выстави практически равные коэффициенты на этот матч, отдав небольшое преимущество хозяевам поля. В принципе, такой подход вполне справедлив, так как родные трибуны дают футболистам команды Беса Добердолл некоторое преимущество. Но, несмотря на это, мы не будем делать ставки в этом матче на исход. Ограничимся ставками на статистику. Итак, первой ставкой, на которую стоит обратить внимание, является ставка на общий тотал забитых голов, мы советуем играть его на больше. Причем, индивидуальный тотал каждой команды мы тоже советуем играть на больше. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил мы рассматриваем на меньше, так как командам нет необходимости ломать друг другу ноги. И общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, так как оба клуба активно используют фланги во время атак. Кстати, все наши прогнозы можно проставить не только до начала матча, но и по ходу игры, тем более, ситуация на футбольном поле может резко меняться, поэтому бетторы получат некоторое преимущество.

Беса Добердолл — Тетекс: хозяева должны брать три очка

Футбольные матчи издавна притягивали не только любителей наблюдать за этим великолепным действием, но и любителей легкой наживы. Сегодня букмекерские конторы открывают новые офисы и представительства буквально ежедневно. Они стараются заманить новых клиентов, предлагая разнообразный выбор ставок, среди которых ставки не только до, но и во время матча. Букмекеры становятся спонсорами отдельных футбольных клубов, чтобы иметь возможность предлагать только свои ставки на стадионе этого клуба. В общем, теперь спорт и букмекерские конторы стали неразлучными понятиями, которые идут рука об руку. Однако наши эксперты полагают, что хватит кормить букмекеров, хватит делать ставки ради развлечения, необходимо серьезно наказывать букмекеров за их просчеты. Именно поэтому мы делимся с бетторами своими прогнозами на футбол. В основном это прогнозы на статистику, реже прогнозы на исходы. Мы профессионально анализируем свои ставки, стараясь предложить бетторам только лучшие, вероятность проходимости которых очень велика. Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекеров в поисках отличных ставок, чтобы бетторы могли наслаждаться футболом и выигрывать деньги.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Беса Добердолл — Тетекс ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Беса Добердолл – Тетекс: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Беса Добердолл и команда Тетекс являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.