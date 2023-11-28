Кандиотто/Пришакариу — Руамрак/Хиральди Рекена. Прогноз, ставки на матч(28.11.23)

Прогноз и ставка на матч Кандиотто/Пришакариу — Руамрак/Хиральди Рекена 28-го ноября

28-го ноября в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кандиотто/Пришакариу , а противостоять в этом поединке будет Руамрак/Хиральди Рекена.



Судья теннисного матча Кандиотто/Пришакариу — Руамрак/Хиральди Рекена должен дать знак о старте игры в 14:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 28-го ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Кандиотто/Пришакариу и Руамрак/Хиральди Рекена более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Кандиотто/Пришакариу имеет четыре победы, то Руамрак/Хиральди Рекена может похвастаться лишь двумя победами.



Кандиотто/Пришакариу — Руамрак/Хиральди Рекена. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 28-го ноября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Кандиотто/Пришакариу — Руамрак/Хиральди Рекена. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:30 по Москве, пока не начался поединок. Кандиотто/Пришакариу и Руамрак/Хиральди Рекена еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Кандиотто/Пришакариу

В этом сезоне Кандиотто/Пришакариу показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Кандиотто/Пришакариу играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Кандиотто/Пришакариу умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Кандиотто/Пришакариу и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Кандиотто/Пришакариу будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Кандиотто/Пришакариу чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Руамрак/Хиральди Рекена

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Руамрак/Хиральди Рекена теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Руамрак/Хиральди Рекена имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Руамрак/Хиральди Рекена испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Руамрак/Хиральди Рекена выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Руамрак/Хиральди Рекена занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Кандиотто/Пришакариу — Руамрак/Хиральди Рекена

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Кандиотто/Пришакариу и Руамрак/Хиральди Рекена являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Кандиотто/Пришакариу — Руамрак/Хиральди Рекена. Прогноз, ставки на матч(28.11.23)

Кандиотто/Пришакариу

На данном турнире Кандиотто/Пришакариу выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Кандиотто/Пришакариу выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Кандиотто/Пришакариу допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Кандиотто/Пришакариу особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Кандиотто/Пришакариу, это умение играть на травяных кортах.

Руамрак/Хиральди Рекена

В этом сезоне Руамрак/Хиральди Рекена не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Руамрак/Хиральди Рекена сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Руамрак/Хиральди Рекена допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Руамрак/Хиральди Рекена допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Руамрак/Хиральди Рекена демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Кандиотто/Пришакариу — Руамрак/Хиральди Рекена Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кандиотто/Пришакариу и Руамрак/Хиральди Рекена. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кандиотто/Пришакариу и Руамрак/Хиральди Рекена встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кандиотто/Пришакариу и Руамрак/Хиральди Рекена довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кандиотто/Пришакариу и Руамрак/Хиральди Рекена подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кандиотто/Пришакариу — Руамрак/Хиральди Рекена: погода помешает показать хороший теннис

Кандиотто/Пришакариу и Руамрак/Хиральди Рекена которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кандиотто/Пришакариу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Руамрак/Хиральди Рекена хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кандиотто/Пришакариу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Руамрак/Хиральди Рекена умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кандиотто/Пришакариу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Руамрак/Хиральди Рекена вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кандиотто/Пришакариу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кандиотто/Пришакариу — Руамрак/Хиральди Рекена. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Кандиотто/Пришакариу и Руамрак/Хиральди Рекена.

