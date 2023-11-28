Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг — Родригес/Фернандез. Прогноз, ставки на матч (28.11.23)

28-го ноября в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг , а противостоять в этом поединке будет Родригес/Фернандез.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 28-го ноября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг — Родригес/Фернандез. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 22:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг — Родригес/Фернандез:

В 22:00 по Москве Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Родригес/Фернандез. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 28-го ноября. Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг

На данный момент Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Родригес/Фернандез

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Родригес/Фернандез в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Родригес/Фернандез уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Родригес/Фернандез уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Родригес/Фернандез обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг — Родригес/Фернандез. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг и Родригес/Фернандез не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг и Родригес/Фернандез. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг — Родригес/Фернандез (28-го ноября), ставки и коэффициенты

Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Родригес/Фернандез

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Родригес/Фернандез хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Родригес/Фернандез никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Родригес/Фернандез сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Родригес/Фернандез всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг — Родригес/Фернандез Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг и Родригес/Фернандез. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг — Родригес/Фернандез: ставим на двойные ошибки

Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг и Родригес/Фернандез которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Родригес/Фернандез хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Родригес/Фернандез умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Родригес/Фернандез вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг — Родригес/Фернандез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг и Родригес/Фернандез. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бердесио Флорес/Куэльяр Лорберг и для Родригес/Фернандез, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.