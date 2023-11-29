Ивета Дапкуте — Гиневра Парентини Валлега Монтебруно. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.11.23)

Прогноз и ставка на матч Ивета Дапкуте — Гиневра Парентини Валлега Монтебруно 30-го ноября 2023 года

30-го ноября 2023 года в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ивета Дапкуте , а противостоять в этом поединке будет Гиневра Парентини Валлега Монтебруно.



В 10:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Ивета Дапкуте и Гиневра Парентини Валлега Монтебруно. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 30-го ноября 2023 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ивета Дапкуте — Гиневра Парентини Валлега Монтебруно:

Ивета Дапкуте имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 30-го ноября 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гиневра Парентини Валлега Монтебруно. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 10:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ивета Дапкуте имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ивета Дапкуте

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ивета Дапкуте находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ивета Дапкуте является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ивета Дапкуте умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ивета Дапкуте обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ивета Дапкуте может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гиневра Парентини Валлега Монтебруно

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гиневра Парентини Валлега Монтебрунов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гиневра Парентини Валлега Монтебруно играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гиневра Парентини Валлега Монтебруно держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гиневра Парентини Валлега Монтебруно демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гиневра Парентини Валлега Монтебруно находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Ивета Дапкуте — Гиневра Парентини Валлега Монтебруно

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Ивета Дапкуте — Гиневра Парентини Валлега Монтебруно. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.11.23)

Ивета Дапкуте

Ивета Дапкуте не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Ивета Дапкуте любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Ивета Дапкуте умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Ивета Дапкуте не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Ивета Дапкуте умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Гиневра Парентини Валлега Монтебруно

Выступать в зале Гиневра Парентини Валлега Монтебруно не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Гиневра Парентини Валлега Монтебруно старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Гиневра Парентини Валлега Монтебруно принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Гиневра Парентини Валлега Монтебруно демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Гиневра Парентини Валлега Монтебруно даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Гиневра Парентини Валлега Монтебруно хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ивета Дапкуте — Гиневра Парентини Валлега Монтебруно Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ивета Дапкуте и Гиневра Парентини Валлега Монтебруно. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ивета Дапкуте — Гиневра Парентини Валлега Монтебруно: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ивета Дапкуте и Гиневра Парентини Валлега Монтебруно, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ивета Дапкуте и Гиневра Парентини Валлега Монтебруно уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ивета Дапкуте — Гиневра Парентини Валлега Монтебруно. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ивета Дапкуте и Гиневра Парентини Валлега Монтебруно букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ивета Дапкуте и Гиневра Парентини Валлега Монтебруно проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.