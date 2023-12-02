«Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек)» – «Луис Кория (США)». 02.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) проведет 02-го декабря 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Луис Кория (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) — Луис Кория (США) пройдет 02-го декабря 2023 года, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) имеет две победы нокаутом, а Луис Кория (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) — Луис Кория (США):

победа Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) – 1.18, ничья – 17, победа Луис Кория (США) – 5.11

Прогноз на матч Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) – Луис Кория (США) Бои, титульный бой, 02-го декабря 2023 года :

Так как Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.18. В то же время Луис Кория (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 5.11.

История личных встреч

На данный момент Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Луис Кория (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Луис Кория (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Луис Кория (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Луис Кория (США) должен быть в хорошей физической форме. Луис Кория (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Луис Кория (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Луис Кория (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Луис Кория (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Луис Кория (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) – Луис Кория (США) 02.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) и Луис Кория (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) и Луис Кория (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) и Луис Кория (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) и Луис Кория (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) и Луис Кория (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) будет намного сильнее, чем Луис Кория (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) — Луис Кория (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Луис Кория (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек)

Свою самую выдающуюся победу Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Луис Кория (США)

Луис Кория (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Луис Кория (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Луис Кория (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Луис Кория (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Луис Кория (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) — Луис Кория (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 02-го декабря 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) сейчас намного сильнее, чем Луис Кория (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) и Луис Кория (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Омар Альфредо Сальсидо Гамес (Мек) выиграет бой.