Депортиво Сан Хосе — Химнасия де Комодоро. Прогноз, ставки на матч. Южноамериканская лига (01.12.23)

01.12.2023 в 00:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Южноамериканская лига, в котором на своей площадке местный клуб Депортиво Сан Хосе примет соперника по национальному первенству Химнасия де Комодоро.



Баскетболисты клубов Депортиво Сан Хосе и Химнасия де Комодоро в 00:40 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 01.12.2023. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Депортиво Сан Хосе одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Депортиво Сан Хосе также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Депортиво Сан Хосе — Химнасия де Комодоро:

Баскетбольный поединок Депортиво Сан Хосе — Химнасия де Комодоро состоится 01.12.2023 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 00:40 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Депортиво Сан Хосе, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Депортиво Сан Хосе

В этом сезоне баскетбольный клуб Депортиво Сан Хосе уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Депортиво Сан Хосе одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Депортиво Сан Хосе лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Депортиво Сан Хосе нет более травмированных игроков основы.



Химнасия де Комодоро

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Химнасия де Комодоро понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Химнасия де Комодоро выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Химнасия де Комодоро сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Депортиво Сан Хосе — Химнасия де Комодоро

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Депортиво Сан Хосе — Химнасия де Комодоро, запланированного на 01.12.2023. На площадке игроки обеих команд появятся в 00:40 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Депортиво Сан Хосе и Химнасия де Комодоро предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Депортиво Сан Хосе.



Депортиво Сан Хосе — Химнасия де Комодоро (01.12.2023), ставки и коэффициенты

Депортиво Сан Хосе

Сейчас баскетбольный клуб Депортиво Сан Хосе демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Депортиво Сан Хосе играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Депортиво Сан Хосе вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Химнасия де Комодоро

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Химнасия де Комодоро становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Химнасия де Комодоро уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Химнасия де Комодоро сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Депортиво Сан Хосе — Химнасия де Комодоро Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Депортиво Сан Хосе — Химнасия де Комодоро пройдет 01.12.2023, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:40 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Депортиво Сан Хосе — Химнасия де Комодоро: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Депортиво Сан Хосе подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Депортиво Сан Хосе и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Депортиво Сан Хосе еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Депортиво Сан Хосе сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Химнасия де Комодоро сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Химнасия де Комодоро выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Химнасия де Комодоро показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Химнасия де Комодоро не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Депортиво Сан Хосе — Химнасия де Комодоро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Депортиво Сан Хосе является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Депортиво Сан Хосе проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Депортиво Сан Хосе нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Химнасия де Комодоро находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Химнасия де Комодоро сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Химнасия де Комодоро действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

