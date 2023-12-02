«Лани Дэниелс (Н.Зел)» – «Десли Робинсон (Авс)». 02.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Лани Дэниелс (Н.Зел) — Десли Робинсон (Авс) на 02 декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Лани Дэниелс (Н.Зел) и Десли Робинсон (Авс) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 10:00.

Стало известно, что именно 02 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Лани Дэниелс (Н.Зел) — Десли Робинсон (Авс). По Москве начало данного поединка будет в 10:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лани Дэниелс (Н.Зел) — Десли Робинсон (Авс):

победа Лани Дэниелс (Н.Зел) – 0, ничья – 0, победа Десли Робинсон (Авс) – 0

Прогноз на матч Лани Дэниелс (Н.Зел) – Десли Робинсон (Авс) Бои, титульный бой, 02 декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Лани Дэниелс (Н.Зел) не очень выгодно, а вот Десли Робинсон (Авс) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Лани Дэниелс (Н.Зел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Лани Дэниелс (Н.Зел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Лани Дэниелс (Н.Зел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Лани Дэниелс (Н.Зел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Лани Дэниелс (Н.Зел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Лани Дэниелс (Н.Зел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Десли Робинсон (Авс) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Десли Робинсон (Авс) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Десли Робинсон (Авс) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Десли Робинсон (Авс) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Десли Робинсон (Авс) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Лани Дэниелс (Н.Зел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Лани Дэниелс (Н.Зел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Лани Дэниелс (Н.Зел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Лани Дэниелс (Н.Зел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Лани Дэниелс (Н.Зел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Десли Робинсон (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Десли Робинсон (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Десли Робинсон (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Десли Робинсон (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Лани Дэниелс (Н.Зел) – Десли Робинсон (Авс) 02.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Лани Дэниелс (Н.Зел) и Десли Робинсон (Авс), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Лани Дэниелс (Н.Зел) и Десли Робинсон (Авс) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Лани Дэниелс (Н.Зел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Десли Робинсон (Авс) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Лани Дэниелс (Н.Зел) и Десли Робинсон (Авс) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Лани Дэниелс (Н.Зел) — Десли Робинсон (Авс) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Десли Робинсон (Авс), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Лани Дэниелс (Н.Зел)

Так как Лани Дэниелс (Н.Зел) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Лани Дэниелс (Н.Зел) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Лани Дэниелс (Н.Зел) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Лани Дэниелс (Н.Зел) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Десли Робинсон (Авс)

Сейчас Десли Робинсон (Авс) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Десли Робинсон (Авс) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Десли Робинсон (Авс) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Десли Робинсон (Авс) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Десли Робинсон (Авс) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Лани Дэниелс (Н.Зел) — Десли Робинсон (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 02 декабря

Спортивные эксперты считают, что Лани Дэниелс (Н.Зел) сейчас намного сильнее, чем Десли Робинсон (Авс), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Лани Дэниелс (Н.Зел) — Десли Робинсон (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Лани Дэниелс (Н.Зел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.