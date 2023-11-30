УТЕП (жен) — Колорадо Стэйт Рэмз (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз и ставка на матч УТЕП (жен) — Колорадо Стэйт Рэмз (жен) 01-го декабря 2023 года

01-го декабря 2023 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб УТЕП (жен) примет соперника по национальному первенству Колорадо Стэйт Рэмз (жен).



В 05:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов УТЕП (жен) и Колорадо Стэйт Рэмз (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 01-го декабря 2023 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



УТЕП (жен) — Колорадо Стэйт Рэмз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок УТЕП (жен) — Колорадо Стэйт Рэмз (жен) состоится 01-го декабря 2023 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 05:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб УТЕП (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

УТЕП (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб УТЕП (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб УТЕП (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб УТЕП (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК УТЕП (жен) нет более травмированных игроков основы.



Колорадо Стэйт Рэмз (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Колорадо Стэйт Рэмз (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

УТЕП (жен) — Колорадо Стэйт Рэмз (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб УТЕП (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 01-го декабря 2023 года. На этот раз соперником хозяев будет Колорадо Стэйт Рэмз (жен), так что в 05:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб УТЕП (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



УТЕП (жен) — Колорадо Стэйт Рэмз (жен) (01-го декабря 2023 года), ставки и коэффициенты

УТЕП (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб УТЕП (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб УТЕП (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Колорадо Стэйт Рэмз (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч УТЕП (жен) — Колорадо Стэйт Рэмз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 01-го декабря 2023 года, и в его рамках состоится поединок УТЕП (жен) — Колорадо Стэйт Рэмз (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 05:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

УТЕП (жен) — Колорадо Стэйт Рэмз (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Баскетбольный клуб УТЕП (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб УТЕП (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Колорадо Стэйт Рэмз (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ УТЕП (жен) — Колорадо Стэйт Рэмз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба УТЕП (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб УТЕП (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба УТЕП (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Колорадо Стэйт Рэмз (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Колорадо Стэйт Рэмз (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.