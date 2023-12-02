«Феликс Штурм (Гер)» – «Сукру Алтай (Тур)». 02.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02-го декабря 2023 года должен состояться бой Феликс Штурм (Гер) — Сукру Алтай (Тур), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Феликс Штурм (Гер) и Сукру Алтай (Тур) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 22:00 по московскому времени Феликс Штурм (Гер) и Сукру Алтай (Тур) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 02-го декабря 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Феликс Штурм (Гер) и Сукру Алтай (Тур) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Феликс Штурм (Гер).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Феликс Штурм (Гер) — Сукру Алтай (Тур):

победа Феликс Штурм (Гер) – 0, ничья – 0, победа Сукру Алтай (Тур) – 0

Прогноз на матч Феликс Штурм (Гер) – Сукру Алтай (Тур) Бои, титульный бой, 02-го декабря 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Феликс Штурм (Гер) станет победителем боя. Если выиграет Сукру Алтай (Тур), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Феликс Штурм (Гер) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Феликс Штурм (Гер) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Феликс Штурм (Гер) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Феликс Штурм (Гер) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Сукру Алтай (Тур) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сукру Алтай (Тур) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сукру Алтай (Тур) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сукру Алтай (Тур) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сукру Алтай (Тур) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Феликс Штурм (Гер) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Феликс Штурм (Гер) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Феликс Штурм (Гер) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Феликс Штурм (Гер) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Феликс Штурм (Гер) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Феликс Штурм (Гер) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Сукру Алтай (Тур) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Сукру Алтай (Тур) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Сукру Алтай (Тур) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Сукру Алтай (Тур) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Сукру Алтай (Тур) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Феликс Штурм (Гер) – Сукру Алтай (Тур) 02.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Феликс Штурм (Гер) и Сукру Алтай (Тур) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Феликс Штурм (Гер) и Сукру Алтай (Тур). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Феликс Штурм (Гер) и Сукру Алтай (Тур) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Феликс Штурм (Гер) и Сукру Алтай (Тур) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Феликс Штурм (Гер) сейчас находится на пике формы, так что Сукру Алтай (Тур) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Феликс Штурм (Гер).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Феликс Штурм (Гер) и Сукру Алтай (Тур), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сукру Алтай (Тур) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Феликс Штурм (Гер)

Хотя Феликс Штурм (Гер) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Феликс Штурм (Гер) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Феликс Штурм (Гер) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Феликс Штурм (Гер) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Феликс Штурм (Гер) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Сукру Алтай (Тур)

Сейчас Сукру Алтай (Тур) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Сукру Алтай (Тур) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Сукру Алтай (Тур) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Сукру Алтай (Тур) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Сукру Алтай (Тур) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Феликс Штурм (Гер) — Сукру Алтай (Тур). Прогноз и ставки на матч. Бои 02-го декабря 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Феликс Штурм (Гер) — Сукру Алтай (Тур) собираются ставить на то, что сильнее будет Феликс Штурм (Гер), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Феликс Штурм (Гер) сейчас находится на пике формы, так что Сукру Алтай (Тур) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Феликс Штурм (Гер).