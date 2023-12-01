«Артур Бизевский (Пол)» – «Михаль Банбуля (Пол)». 02.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 02-го декабря 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Артур Бизевский (Пол) — Михаль Банбуля (Пол). На ринге его участники появятся в 23:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Артур Бизевский (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 02-го декабря 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Артур Бизевский (Пол) — Михаль Банбуля (Пол). Это будет продолжаться вплоть до 23:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артур Бизевский (Пол) — Михаль Банбуля (Пол):

победа Артур Бизевский (Пол) – 0, ничья – 0, победа Михаль Банбуля (Пол) – 0

Прогноз на матч Артур Бизевский (Пол) – Михаль Банбуля (Пол) Бои, титульный бой, 02-го декабря 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Артур Бизевский (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Михаль Банбуля (Пол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Артур Бизевский (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Артур Бизевский (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Артур Бизевский (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Артур Бизевский (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Артур Бизевский (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Артур Бизевский (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Артур Бизевский (Пол) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Михаль Банбуля (Пол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Михаль Банбуля (Пол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Михаль Банбуля (Пол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Михаль Банбуля (Пол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Михаль Банбуля (Пол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Артур Бизевский (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Артур Бизевский (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Артур Бизевский (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Артур Бизевский (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Артур Бизевский (Пол) валится с ног. К тому же, Артур Бизевский (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Артур Бизевский (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Михаль Банбуля (Пол) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Михаль Банбуля (Пол) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Михаль Банбуля (Пол) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Михаль Банбуля (Пол) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Артур Бизевский (Пол) – Михаль Банбуля (Пол) 02.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Артур Бизевский (Пол) и Михаль Банбуля (Пол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Артур Бизевский (Пол) и Михаль Банбуля (Пол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Артур Бизевский (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Михаль Банбуля (Пол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Артур Бизевский (Пол) и Михаль Банбуля (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Артур Бизевский (Пол) выиграет бой.

Титульный бой Артур Бизевский (Пол) — Михаль Банбуля (Пол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Михаль Банбуля (Пол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Артур Бизевский (Пол)

Артур Бизевский (Пол) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Артур Бизевский (Пол) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Артур Бизевский (Пол) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Артур Бизевский (Пол) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Артур Бизевский (Пол) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Михаль Банбуля (Пол)

На сегодняшний день Михаль Банбуля (Пол) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Михаль Банбуля (Пол) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Михаль Банбуля (Пол) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Михаль Банбуля (Пол) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Артур Бизевский (Пол) — Михаль Банбуля (Пол). Прогноз и ставки на матч. Бои 02-го декабря 2023 года

Никто не сомневается, что Артур Бизевский (Пол) намного сильнее, чем Михаль Банбуля (Пол), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Артур Бизевский (Пол) и Михаль Банбуля (Пол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Артур Бизевский (Пол) выиграет с помощью нокаута.