УРФУ Екатеринбург (жен) — КОР ПК Пермь (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

УРФУ Екатеринбург (жен) — КОР ПК Пермь (жен) (29 февраля), ставки и коэффициенты

29 февраля в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая Суперлига, в котором на своей площадке местный клуб УРФУ Екатеринбург (жен) примет соперника по национальному первенству КОР ПК Пермь (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок УРФУ Екатеринбург (жен) – КОР ПК Пермь (жен), запланированный на 29 февраля. Баскетболисты появятся на площадке в 14:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб КОР ПК Пермь (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



УРФУ Екатеринбург (жен) — КОР ПК Пермь (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов УРФУ Екатеринбург (жен) и КОР ПК Пермь (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 29 февраля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба КОР ПК Пермь (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК УРФУ Екатеринбург (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

УРФУ Екатеринбург (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб УРФУ Екатеринбург (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба УРФУ Екатеринбург (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах УРФУ Екатеринбург (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



КОР ПК Пермь (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб КОР ПК Пермь (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб КОР ПК Пермь (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба КОР ПК Пермь (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч УРФУ Екатеринбург (жен) — КОР ПК Пермь (жен)

Болельщики баскетбольного клуба УРФУ Екатеринбург (жен) собираются 29 февраля активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба КОР ПК Пермь (жен). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 14:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч УРФУ Екатеринбург (жен) — КОР ПК Пермь (жен) 29 февраля

УРФУ Екатеринбург (жен)

В последние годы УРФУ Екатеринбург (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба УРФУ Екатеринбург (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

КОР ПК Пермь (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб КОР ПК Пермь (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб КОР ПК Пермь (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф КОР ПК Пермь (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч УРФУ Екатеринбург (жен) — КОР ПК Пермь (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 29 февраля, и в его рамках состоится поединок УРФУ Екатеринбург (жен) — КОР ПК Пермь (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 14:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

УРФУ Екатеринбург (жен) — КОР ПК Пермь (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба УРФУ Екатеринбург (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба УРФУ Екатеринбург (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба УРФУ Екатеринбург (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб УРФУ Екатеринбург (жен) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба КОР ПК Пермь (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб КОР ПК Пермь (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба КОР ПК Пермь (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ УРФУ Екатеринбург (жен) — КОР ПК Пермь (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба УРФУ Екатеринбург (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб УРФУ Екатеринбург (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба УРФУ Екатеринбург (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба КОР ПК Пермь (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб КОР ПК Пермь (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба КОР ПК Пермь (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat1-249586-prognoz-na-match-social-de-alehandro-korn-klub-sportivo-pilar-29-02-20/