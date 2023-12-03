«Райан Гарсия (США)» – «Оскар Дуарте (Мек)». 03.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 03-го декабря 2023 года должен состояться бой Райан Гарсия (США) — Оскар Дуарте (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 07:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Райан Гарсия (США) и Оскар Дуарте (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 07:00 по московскому времени Райан Гарсия (США) и Оскар Дуарте (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 03-го декабря 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Райан Гарсия (США) и Оскар Дуарте (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Райан Гарсия (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Райан Гарсия (США) — Оскар Дуарте (Мек):

победа Райан Гарсия (США) – 1.255, ничья – 22, победа Оскар Дуарте (Мек) – 4.74

Прогноз на матч Райан Гарсия (США) – Оскар Дуарте (Мек) Бои, титульный бой, 03-го декабря 2023 года :

По коэффициенту 1.255 ставить на то, что выиграет Райан Гарсия (США) не очень выгодно, а вот Оскар Дуарте (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 4.74.

История личных встреч

На профессиональном ринге Райан Гарсия (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Райан Гарсия (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Райан Гарсия (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Райан Гарсия (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Райан Гарсия (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Оскар Дуарте (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Оскар Дуарте (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Оскар Дуарте (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Оскар Дуарте (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Оскар Дуарте (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Райан Гарсия (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Райан Гарсия (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Райан Гарсия (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Райан Гарсия (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Райан Гарсия (США) валится с ног. К тому же, Райан Гарсия (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Райан Гарсия (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Оскар Дуарте (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Оскар Дуарте (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Оскар Дуарте (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Оскар Дуарте (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Оскар Дуарте (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Оскар Дуарте (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Оскар Дуарте (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Райан Гарсия (США) – Оскар Дуарте (Мек) 03.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Райан Гарсия (США) и Оскар Дуарте (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Райан Гарсия (США) и Оскар Дуарте (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Райан Гарсия (США) и Оскар Дуарте (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Райан Гарсия (США) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Райан Гарсия (США) — Оскар Дуарте (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Оскар Дуарте (Мек).

Райан Гарсия (США)

Хотя Райан Гарсия (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Райан Гарсия (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Райан Гарсия (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Райан Гарсия (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Райан Гарсия (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Оскар Дуарте (Мек)

В данный момент Оскар Дуарте (Мек) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Оскар Дуарте (Мек) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Оскар Дуарте (Мек) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Оскар Дуарте (Мек) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Райан Гарсия (США) — Оскар Дуарте (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 03-го декабря 2023 года

Никто не сомневается, что Райан Гарсия (США) намного сильнее, чем Оскар Дуарте (Мек), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Райан Гарсия (США) будет намного сильнее, чем Оскар Дуарте (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.