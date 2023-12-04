«Мишель Капп (США)» – «Шейн Киф (США)». 04.12.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 04-го декабря 2023 года состоится интересный поединок Мишель Капп (США) — Шейн Киф (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Мишель Капп (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 04-го декабря 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Шейн Киф (США), так что вряд ли в 01:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мишель Капп (США) — Шейн Киф (США):

победа Мишель Капп (США) – 0, ничья – 0, победа Шейн Киф (США) – 0

Прогноз на матч Мишель Капп (США) – Шейн Киф (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го декабря 2023 года :

Так как Мишель Капп (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Шейн Киф (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мишель Капп (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мишель Капп (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мишель Капп (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мишель Капп (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мишель Капп (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мишель Капп (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Шейн Киф (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Шейн Киф (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Шейн Киф (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Шейн Киф (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Шейн Киф (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Мишель Капп (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мишель Капп (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мишель Капп (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мишель Капп (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Шейн Киф (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Шейн Киф (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Шейн Киф (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Шейн Киф (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Шейн Киф (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мишель Капп (США) – Шейн Киф (США) 04.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мишель Капп (США) и Шейн Киф (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Мишель Капп (США) и Шейн Киф (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мишель Капп (США) и Шейн Киф (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мишель Капп (США) и Шейн Киф (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Мишель Капп (США) и Шейн Киф (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мишель Капп (США) — Шейн Киф (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Шейн Киф (США).

Мишель Капп (США)

Хотя Мишель Капп (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Мишель Капп (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Мишель Капп (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Мишель Капп (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Мишель Капп (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Шейн Киф (США)

На сегодняшний день Шейн Киф (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Шейн Киф (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Шейн Киф (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Шейн Киф (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Мишель Капп (США) — Шейн Киф (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го декабря 2023 года

В этом поединке Мишель Капп (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Шейн Киф (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Мишель Капп (США) — Шейн Киф (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Мишель Капп (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.