Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена — Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу: порядок побьёт класс

Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена — Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу (05.12.2023), ставки и коэффициенты

05.12.2023 в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена , а противостоять в этом поединке будет Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу.



В 15:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена и Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 05.12.2023, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена — Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 05.12.2023 встречаются Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена и Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу. Начало поединка запланировано на 15:30 по МСК. Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена

На данный момент Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена — Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена и Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Прогноз и ставка на матч Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена — Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу 05.12.2023

Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена

На данный момент Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена — Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена и Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена и Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена, и Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена — Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу: порядок побьёт класс

Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена и Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена — Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Кониши Камарго Сильва/Хиральди Рекена и Мауер Ауф Дер Хеиде/Пришакариу.

