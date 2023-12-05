Оле Мисс Ребелс — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз. Прогноз, ставки на матч(06.12.23)

Оле Мисс Ребелс — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз (06-го декабря), ставки и коэффициенты

06-го декабря в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Оле Мисс Ребелс примет соперника по национальному первенству Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз.



В 04:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Оле Мисс Ребелс – Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Оле Мисс Ребелс — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Оле Мисс Ребелс и Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 06-го декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Оле Мисс Ребелс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Оле Мисс Ребелс

Сейчас баскетбольный клуб Оле Мисс Ребелс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Оле Мисс Ребелс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Оле Мисс Ребелс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз

Прогресс баскетбольного клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Оле Мисс Ребелс» — «Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Оле Мисс Ребелс пообещал, что 06-го декабря его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 04:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Оле Мисс Ребелс — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз. Прогноз, ставки на матч(06.12.23)

Оле Мисс Ребелс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Оле Мисс Ребелс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Оле Мисс Ребелс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Оле Мисс Ребелс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Оле Мисс Ребелс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Оле Мисс Ребелс — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Оле Мисс Ребелс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 06-го декабря сыграет матч против БК Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Оле Мисс Ребелс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Оле Мисс Ребелс — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Оле Мисс Ребелс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Оле Мисс Ребелс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Оле Мисс Ребелс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Оле Мисс Ребелс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оле Мисс Ребелс — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Оле Мисс Ребелс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Оле Мисс Ребелс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Оле Мисс Ребелс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

