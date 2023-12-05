Ин-Альбон/Капурро Таборда — Папамихаил/Страхова. Прогноз, ставки на матч (06.12.23)

06-го декабря в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Ин-Альбон/Капурро Таборда , а противостоять в этом поединке будет Папамихаил/Страхова.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 06-го декабря, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Ин-Альбон/Капурро Таборда — Папамихаил/Страхова. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Ин-Альбон/Капурро Таборда, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Ин-Альбон/Капурро Таборда — Папамихаил/Страхова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ин-Альбон/Капурро Таборда имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 06-го декабря нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Папамихаил/Страхова. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ин-Альбон/Капурро Таборда имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ин-Альбон/Капурро Таборда

Так как Ин-Альбон/Капурро Таборда выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Ин-Альбон/Капурро Таборда снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Ин-Альбон/Капурро Таборда, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Ин-Альбон/Капурро Таборда чем-то удивить, пока не ясно.



Папамихаил/Страхова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Папамихаил/Страхова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Папамихаил/Страхова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Папамихаил/Страхова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Папамихаил/Страхова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Папамихаил/Страхова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

WTA, Ин-Альбон/Капурро Таборда — Папамихаил/Страхова

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Ин-Альбон/Капурро Таборда и Папамихаил/Страхова. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Ин-Альбон/Капурро Таборда и Папамихаил/Страхова должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Ин-Альбон/Капурро Таборда — Папамихаил/Страхова 06-го декабря

Ин-Альбон/Капурро Таборда

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Ин-Альбон/Капурро Таборда проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Ин-Альбон/Капурро Таборда в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Ин-Альбон/Капурро Таборда больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Ин-Альбон/Капурро Таборда уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Папамихаил/Страхова

На этом турнире Папамихаил/Страхова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Папамихаил/Страхова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Папамихаил/Страхова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Папамихаил/Страхова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Папамихаил/Страхова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Папамихаил/Страхова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ин-Альбон/Капурро Таборда — Папамихаил/Страхова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ин-Альбон/Капурро Таборда и Папамихаил/Страхова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ин-Альбон/Капурро Таборда — Папамихаил/Страхова: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ин-Альбон/Капурро Таборда имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ин-Альбон/Капурро Таборда и Папамихаил/Страхова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Папамихаил/Страхова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ин-Альбон/Капурро Таборда превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Папамихаил/Страхова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ин-Альбон/Капурро Таборда гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ин-Альбон/Капурро Таборда — Папамихаил/Страхова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ин-Альбон/Капурро Таборда и Папамихаил/Страхова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ин-Альбон/Капурро Таборда, и Папамихаил/Страхова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.