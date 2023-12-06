«Джойлтон Сантос Люттербах (Бра)» – «Луан Сантьяго (Бра)». 08.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) проведет 08 декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Луан Сантьяго (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Луан Сантьяго (Бра) пройдет 08 декабря, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) имеет две победы нокаутом, а Луан Сантьяго (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Луан Сантьяго (Бра):

победа Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) – 1.12, ничья – 65, победа Луан Сантьяго (Бра) – 6.01

Прогноз на матч Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) – Луан Сантьяго (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 декабря :

По коэффициенту 1.12 ставить на то, что выиграет Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не очень выгодно, а вот Луан Сантьяго (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 6.01.

История личных встреч

На данный момент Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Луан Сантьяго (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Луан Сантьяго (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Луан Сантьяго (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Луан Сантьяго (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Луан Сантьяго (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Луан Сантьяго (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Луан Сантьяго (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Луан Сантьяго (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Луан Сантьяго (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Луан Сантьяго (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Луан Сантьяго (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Луан Сантьяго (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) – Луан Сантьяго (Бра) 08.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Луан Сантьяго (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Луан Сантьяго (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Луан Сантьяго (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Луан Сантьяго (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Луан Сантьяго (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) в данный момент сильнее, нежели Луан Сантьяго (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра)

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Луан Сантьяго (Бра)

Уже несколько лет Луан Сантьяго (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Луан Сантьяго (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Луан Сантьяго (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Луан Сантьяго (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 декабря

Вряд ли Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Луан Сантьяго (Бра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Луан Сантьяго (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.