«Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи)» – «Чалармдам Найокатасала (Таи)». 08.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) — Чалармдам Найокатасала (Таи) на 08 декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Чалармдам Найокатасала (Таи) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:30.

Стало известно, что именно 08 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) — Чалармдам Найокатасала (Таи). По Москве начало данного поединка будет в 15:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) — Чалармдам Найокатасала (Таи):

победа Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Чалармдам Найокатасала (Таи) – 0

Прогноз на матч Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) – Чалармдам Найокатасала (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Чалармдам Найокатасала (Таи) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Чалармдам Найокатасала (Таи) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Чалармдам Найокатасала (Таи) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Чалармдам Найокатасала (Таи) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Чалармдам Найокатасала (Таи) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Чалармдам Найокатасала (Таи) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Чалармдам Найокатасала (Таи) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Чалармдам Найокатасала (Таи) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Чалармдам Найокатасала (Таи) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Чалармдам Найокатасала (Таи) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Чалармдам Найокатасала (Таи) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Чалармдам Найокатасала (Таи) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Чалармдам Найокатасала (Таи) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) – Чалармдам Найокатасала (Таи) 08.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Чалармдам Найокатасала (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Чалармдам Найокатасала (Таи) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Чалармдам Найокатасала (Таи) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Чалармдам Найокатасала (Таи) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) — Чалармдам Найокатасала (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Чалармдам Найокатасала (Таи) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) и Чалармдам Найокатасала (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Чалармдам Найокатасала (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи)

Свою самую выдающуюся победу Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Чалармдам Найокатасала (Таи)

В данный момент Чалармдам Найокатасала (Таи) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Чалармдам Найокатасала (Таи) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Чалармдам Найокатасала (Таи) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Чалармдам Найокатасала (Таи) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) — Чалармдам Найокатасала (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 декабря

Вряд ли Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Чалармдам Найокатасала (Таи), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Майсангкам Сор Ингчароенкарнчанг (Таи) легко справится с таким соперником, как Чалармдам Найокатасала (Таи). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.