«Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн)» – «Дэвид Форстер (Свн)». 08.12.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 08 декабря состоится интересный поединок Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) — Дэвид Форстер (Свн), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) — Дэвид Форстер (Свн) пройдет 08 декабря, и можно не сомневаться, что в 18:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) имеет две победы нокаутом, а Дэвид Форстер (Свн) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) — Дэвид Форстер (Свн):

победа Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) – 0, ничья – 0, победа Дэвид Форстер (Свн) – 0

Прогноз на матч Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) – Дэвид Форстер (Свн) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 декабря :

Букмекерские конторы на бой Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) — Дэвид Форстер (Свн) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Дэвид Форстер (Свн) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дэвид Форстер (Свн) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дэвид Форстер (Свн) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дэвид Форстер (Свн) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дэвид Форстер (Свн) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Дэвид Форстер (Свн) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Дэвид Форстер (Свн) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Дэвид Форстер (Свн) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Дэвид Форстер (Свн) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) – Дэвид Форстер (Свн) 08.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) и Дэвид Форстер (Свн). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) и Дэвид Форстер (Свн) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) и Дэвид Форстер (Свн) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Дэвид Форстер (Свн) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) будет намного сильнее, чем Дэвид Форстер (Свн), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) — Дэвид Форстер (Свн) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Дэвид Форстер (Свн), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн)

Несмотря на то, что Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Дэвид Форстер (Свн)

В данный момент Дэвид Форстер (Свн) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Дэвид Форстер (Свн) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Дэвид Форстер (Свн) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Дэвид Форстер (Свн) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) — Дэвид Форстер (Свн). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 декабря

В настоящее время Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) и Дэвид Форстер (Свн) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мохсен Мохаммадсейфи (Ирн) будет намного сильнее, чем Дэвид Форстер (Свн), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.