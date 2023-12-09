«Патрик Бандурски (Пол)» – «Петр Шелига (Пол)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Патрик Бандурски (Пол) — Петр Шелига (Пол) на 09.12.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Патрик Бандурски (Пол) и Петр Шелига (Пол) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:00.

В 22:00 по московскому времени Патрик Бандурски (Пол) и Петр Шелига (Пол) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09.12.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Патрик Бандурски (Пол) и Петр Шелига (Пол) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Патрик Бандурски (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Патрик Бандурски (Пол) — Петр Шелига (Пол):

победа Патрик Бандурски (Пол) – 0, ничья – 0, победа Петр Шелига (Пол) – 0

Прогноз на матч Патрик Бандурски (Пол) – Петр Шелига (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09.12.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Патрик Бандурски (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Петр Шелига (Пол), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Патрик Бандурски (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Патрик Бандурски (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Патрик Бандурски (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Патрик Бандурски (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Патрик Бандурски (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Петр Шелига (Пол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Петр Шелига (Пол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Петр Шелига (Пол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Петр Шелига (Пол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Петр Шелига (Пол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Патрик Бандурски (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Патрик Бандурски (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Патрик Бандурски (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Патрик Бандурски (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Патрик Бандурски (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Патрик Бандурски (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Петр Шелига (Пол) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Петр Шелига (Пол) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Петр Шелига (Пол) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Петр Шелига (Пол) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Петр Шелига (Пол), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Патрик Бандурски (Пол) – Петр Шелига (Пол) 09.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Патрик Бандурски (Пол) и Петр Шелига (Пол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Патрик Бандурски (Пол) и Петр Шелига (Пол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Патрик Бандурски (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Петр Шелига (Пол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Патрик Бандурски (Пол) — Петр Шелига (Пол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Патрик Бандурски (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Патрик Бандурски (Пол) — Петр Шелига (Пол) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Петр Шелига (Пол), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Патрик Бандурски (Пол)

Так как Патрик Бандурски (Пол) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Патрик Бандурски (Пол) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Патрик Бандурски (Пол) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Патрик Бандурски (Пол) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Петр Шелига (Пол)

Петр Шелига (Пол) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Петр Шелига (Пол) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Петр Шелига (Пол) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Петр Шелига (Пол) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Петр Шелига (Пол) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Патрик Бандурски (Пол) — Петр Шелига (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09.12.2023

Никто не сомневается, что Патрик Бандурски (Пол) намного сильнее, чем Петр Шелига (Пол), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Патрик Бандурски (Пол) — Петр Шелига (Пол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Патрик Бандурски (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.