«Энди Крус Гомес (Куб)» – «Хектор Танажара (США)». 10.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10-го декабря 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Энди Крус Гомес (Куб) — Хектор Танажара (США). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Энди Крус Гомес (Куб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Энди Крус Гомес (Куб) — Хектор Танажара (США) пройдет 10-го декабря 2023 года, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Энди Крус Гомес (Куб) имеет две победы нокаутом, а Хектор Танажара (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энди Крус Гомес (Куб) — Хектор Танажара (США):

победа Энди Крус Гомес (Куб) – 0, ничья – 0, победа Хектор Танажара (США) – 0

Прогноз на матч Энди Крус Гомес (Куб) – Хектор Танажара (США) Бои, титульный бой, 10-го декабря 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Энди Крус Гомес (Куб) не очень выгодно, а вот Хектор Танажара (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Энди Крус Гомес (Куб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Энди Крус Гомес (Куб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Энди Крус Гомес (Куб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Энди Крус Гомес (Куб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Энди Крус Гомес (Куб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Энди Крус Гомес (Куб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Хектор Танажара (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Хектор Танажара (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Хектор Танажара (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Хектор Танажара (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Хектор Танажара (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Энди Крус Гомес (Куб) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Энди Крус Гомес (Куб) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Энди Крус Гомес (Куб) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Энди Крус Гомес (Куб) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Энди Крус Гомес (Куб) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Хектор Танажара (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хектор Танажара (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хектор Танажара (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хектор Танажара (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хектор Танажара (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Энди Крус Гомес (Куб) – Хектор Танажара (США) 10.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Энди Крус Гомес (Куб) и Хектор Танажара (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Энди Крус Гомес (Куб) и Хектор Танажара (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Энди Крус Гомес (Куб) и Хектор Танажара (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Энди Крус Гомес (Куб) и Хектор Танажара (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Энди Крус Гомес (Куб) будет намного сильнее, чем Хектор Танажара (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Энди Крус Гомес (Куб) — Хектор Танажара (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Хектор Танажара (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Энди Крус Гомес (Куб)

В своей профессиональной карьере Энди Крус Гомес (Куб) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Энди Крус Гомес (Куб) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Энди Крус Гомес (Куб) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Энди Крус Гомес (Куб) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Энди Крус Гомес (Куб) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Хектор Танажара (США)

На данный момент Хектор Танажара (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Хектор Танажара (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Хектор Танажара (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Хектор Танажара (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Хектор Танажара (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Энди Крус Гомес (Куб) — Хектор Танажара (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 10-го декабря 2023 года

Никто не сомневается, что Энди Крус Гомес (Куб) намного сильнее, чем Хектор Танажара (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Энди Крус Гомес (Куб) легко справится с таким соперником, как Хектор Танажара (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.