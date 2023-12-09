«Франческа Хеннесси (Анг)» – «Лукреция Белен Аррьета (Арг)». 10.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Франческа Хеннесси (Анг) — Лукреция Белен Аррьета (Арг) на 10 декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Франческа Хеннесси (Анг) и Лукреция Белен Аррьета (Арг) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:00.

В 21:00 по московскому времени Франческа Хеннесси (Анг) и Лукреция Белен Аррьета (Арг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10 декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Франческа Хеннесси (Анг) и Лукреция Белен Аррьета (Арг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Франческа Хеннесси (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Франческа Хеннесси (Анг) — Лукреция Белен Аррьета (Арг):

победа Франческа Хеннесси (Анг) – 1.044, ничья – 50, победа Лукреция Белен Аррьета (Арг) – 16.5

Прогноз на матч Франческа Хеннесси (Анг) – Лукреция Белен Аррьета (Арг) Бои, титульный бой, 10 декабря :

Ставки по коэффициенту 1.044 окажутся выигрышными, если Франческа Хеннесси (Анг) станет победителем боя. Если выиграет Лукреция Белен Аррьета (Арг), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 16.5.

История личных встреч

Франческа Хеннесси (Анг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Франческа Хеннесси (Анг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Франческа Хеннесси (Анг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Франческа Хеннесси (Анг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Франческа Хеннесси (Анг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Франческа Хеннесси (Анг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Франческа Хеннесси (Анг) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Лукреция Белен Аррьета (Арг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Лукреция Белен Аррьета (Арг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Лукреция Белен Аррьета (Арг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Лукреция Белен Аррьета (Арг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Лукреция Белен Аррьета (Арг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Франческа Хеннесси (Анг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Франческа Хеннесси (Анг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Франческа Хеннесси (Анг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Франческа Хеннесси (Анг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Франческа Хеннесси (Анг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Лукреция Белен Аррьета (Арг) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Лукреция Белен Аррьета (Арг) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Лукреция Белен Аррьета (Арг) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Лукреция Белен Аррьета (Арг) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Лукреция Белен Аррьета (Арг) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Лукреция Белен Аррьета (Арг) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Лукреция Белен Аррьета (Арг) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Франческа Хеннесси (Анг) – Лукреция Белен Аррьета (Арг) 10.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Франческа Хеннесси (Анг) и Лукреция Белен Аррьета (Арг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Франческа Хеннесси (Анг) и Лукреция Белен Аррьета (Арг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Франческа Хеннесси (Анг) и Лукреция Белен Аррьета (Арг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Франческа Хеннесси (Анг) и Лукреция Белен Аррьета (Арг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Франческа Хеннесси (Анг) сейчас находится на пике формы, так что Лукреция Белен Аррьета (Арг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Франческа Хеннесси (Анг).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Франческа Хеннесси (Анг) и Лукреция Белен Аррьета (Арг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Лукреция Белен Аррьета (Арг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Франческа Хеннесси (Анг)

Как бы Франческа Хеннесси (Анг) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Франческа Хеннесси (Анг) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Франческа Хеннесси (Анг) дрался на ринге только с представителями своей страны. Франческа Хеннесси (Анг) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Франческа Хеннесси (Анг) совершенно не работает над собственной защитой.

Лукреция Белен Аррьета (Арг)

В данный момент Лукреция Белен Аррьета (Арг) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Лукреция Белен Аррьета (Арг) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Лукреция Белен Аррьета (Арг) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Лукреция Белен Аррьета (Арг) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Франческа Хеннесси (Анг) — Лукреция Белен Аррьета (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 10 декабря

В настоящее время Франческа Хеннесси (Анг) и Лукреция Белен Аррьета (Арг) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Франческа Хеннесси (Анг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Франческа Хеннесси (Анг) является очевидным фаворитом, ведь Лукреция Белен Аррьета (Арг) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.