Серго Сихарулидзе — Евгений Филиппов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.12.23)

Серго Сихарулидзе — Евгений Филиппов (13-го декабря), ставки и коэффициенты

13-го декабря в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Серго Сихарулидзе , а противостоять в этом поединке будет Евгений Филиппов.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 13-го декабря, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Серго Сихарулидзе — Евгений Филиппов. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 10:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Серго Сихарулидзе, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Серго Сихарулидзе — Евгений Филиппов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Серго Сихарулидзе — Евгений Филиппов запланирован организаторами турнира на 13-го декабря, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 10:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Серго Сихарулидзе и Евгений Филиппов встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Серго Сихарулидзе имеет три победы при одном поражении.

Серго Сихарулидзе

В этом сезоне Серго Сихарулидзе имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Серго Сихарулидзе может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Серго Сихарулидзе еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Евгений Филиппов

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Евгений Филиппов на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Евгений Филиппов демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Евгений Филиппов имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Евгений Филиппов намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Евгений Филиппов не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Евгений Филиппов будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Евгений Филиппов и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Евгений Филиппов умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Серго Сихарулидзе» — «Евгений Филиппов»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Серго Сихарулидзе и Евгений Филиппов являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Серго Сихарулидзе — Евгений Филиппов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.12.23)

Серго Сихарулидзе

В этом сезоне Серго Сихарулидзе демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Серго Сихарулидзе уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Серго Сихарулидзе любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Серго Сихарулидзе часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Серго Сихарулидзе умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Евгений Филиппов

На этом турнире Евгений Филиппов играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Евгений Филиппов какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Евгений Филиппов уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Евгений Филиппов много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Евгений Филиппов сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Евгений Филиппов не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Серго Сихарулидзе — Евгений Филиппов Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Серго Сихарулидзе и Евгений Филиппов. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Серго Сихарулидзе и Евгений Филиппов встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Серго Сихарулидзе и Евгений Филиппов довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Серго Сихарулидзе и Евгений Филиппов подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Серго Сихарулидзе — Евгений Филиппов: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Серго Сихарулидзе имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Серго Сихарулидзе и Евгений Филиппов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Евгений Филиппов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Серго Сихарулидзе превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Евгений Филиппов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Серго Сихарулидзе гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Серго Сихарулидзе — Евгений Филиппов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Серго Сихарулидзе и Евгений Филиппов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Серго Сихарулидзе и Евгений Филиппов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.