«Михаил Рагозин (Рос)» – «Владимир Селиверстов (Рос)». 15.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 15 декабря должен состояться бой Михаил Рагозин (Рос) — Владимир Селиверстов (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 14:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Михаил Рагозин (Рос) и Владимир Селиверстов (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 15 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Михаил Рагозин (Рос) — Владимир Селиверстов (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 14:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михаил Рагозин (Рос) — Владимир Селиверстов (Рос):

победа Михаил Рагозин (Рос) – 1.38, ничья – 50, победа Владимир Селиверстов (Рос) – 3.01

Прогноз на матч Михаил Рагозин (Рос) – Владимир Селиверстов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15 декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Михаил Рагозин (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.38. А котировка на то, что Владимир Селиверстов (Рос) будет сильнее повысилась до 3.01.

История личных встреч

На профессиональном ринге Михаил Рагозин (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Михаил Рагозин (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Михаил Рагозин (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Михаил Рагозин (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Михаил Рагозин (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Владимир Селиверстов (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Владимир Селиверстов (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Владимир Селиверстов (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Владимир Селиверстов (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Владимир Селиверстов (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Михаил Рагозин (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Михаил Рагозин (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Михаил Рагозин (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Михаил Рагозин (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Михаил Рагозин (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Михаил Рагозин (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Владимир Селиверстов (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Владимир Селиверстов (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Владимир Селиверстов (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Владимир Селиверстов (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Владимир Селиверстов (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Владимир Селиверстов (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Владимир Селиверстов (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Михаил Рагозин (Рос) – Владимир Селиверстов (Рос) 15.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Михаил Рагозин (Рос) и Владимир Селиверстов (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Михаил Рагозин (Рос) и Владимир Селиверстов (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Михаил Рагозин (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Владимир Селиверстов (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Михаил Рагозин (Рос) будет намного сильнее, чем Владимир Селиверстов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Михаил Рагозин (Рос) — Владимир Селиверстов (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Владимир Селиверстов (Рос).

Михаил Рагозин (Рос)

Хотя Михаил Рагозин (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Михаил Рагозин (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Михаил Рагозин (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Михаил Рагозин (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Михаил Рагозин (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Владимир Селиверстов (Рос)

Владимир Селиверстов (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Владимир Селиверстов (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Владимир Селиверстов (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Владимир Селиверстов (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Владимир Селиверстов (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Михаил Рагозин (Рос) — Владимир Селиверстов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15 декабря

В настоящее время Михаил Рагозин (Рос) и Владимир Селиверстов (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Михаил Рагозин (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Михаил Рагозин (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Владимир Селиверстов (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Михаил Рагозин (Рос).