«Йоенис Теллез (Куб)» – «Ливан Наварро (Куб)». 16.12.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 16 декабря состоится интересный поединок Йоенис Теллез (Куб) — Ливан Наварро (Куб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 16 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Йоенис Теллез (Куб) — Ливан Наварро (Куб). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йоенис Теллез (Куб) — Ливан Наварро (Куб):

победа Йоенис Теллез (Куб) – 1.1, ничья – 21, победа Ливан Наварро (Куб) – 7.47

Прогноз на матч Йоенис Теллез (Куб) – Ливан Наварро (Куб) Бои, титульный бой, 16 декабря :

Букмекерские конторы на бой Йоенис Теллез (Куб) — Ливан Наварро (Куб) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.1 и 7.47.

История личных встреч

Йоенис Теллез (Куб) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Йоенис Теллез (Куб) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Йоенис Теллез (Куб) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Йоенис Теллез (Куб) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Йоенис Теллез (Куб) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Йоенис Теллез (Куб) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Йоенис Теллез (Куб) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Ливан Наварро (Куб) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Ливан Наварро (Куб) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Ливан Наварро (Куб) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Ливан Наварро (Куб) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Ливан Наварро (Куб) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Йоенис Теллез (Куб) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Йоенис Теллез (Куб) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Йоенис Теллез (Куб) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Йоенис Теллез (Куб) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Йоенис Теллез (Куб) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Йоенис Теллез (Куб) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Ливан Наварро (Куб) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ливан Наварро (Куб) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ливан Наварро (Куб) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ливан Наварро (Куб) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ливан Наварро (Куб) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Йоенис Теллез (Куб) – Ливан Наварро (Куб) 16.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Йоенис Теллез (Куб) и Ливан Наварро (Куб) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Йоенис Теллез (Куб) и Ливан Наварро (Куб). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Йоенис Теллез (Куб) и Ливан Наварро (Куб) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Йоенис Теллез (Куб) и Ливан Наварро (Куб) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Йоенис Теллез (Куб) и Ливан Наварро (Куб), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Йоенис Теллез (Куб) выиграет бой.

На чемпионский бой Йоенис Теллез (Куб) — Ливан Наварро (Куб) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ливан Наварро (Куб), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Йоенис Теллез (Куб)

В своей профессиональной карьере Йоенис Теллез (Куб) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Йоенис Теллез (Куб) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Йоенис Теллез (Куб) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Йоенис Теллез (Куб) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Йоенис Теллез (Куб) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Ливан Наварро (Куб)

В данный момент Ливан Наварро (Куб) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Ливан Наварро (Куб) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Ливан Наварро (Куб) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Ливан Наварро (Куб) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Йоенис Теллез (Куб) — Ливан Наварро (Куб). Прогноз и ставки на матч. Бои 16 декабря

Спортивные эксперты считают, что Йоенис Теллез (Куб) сейчас намного сильнее, чем Ливан Наварро (Куб), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Йоенис Теллез (Куб) и Ливан Наварро (Куб) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.