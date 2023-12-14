Висконсин Бейджерс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс. Прогноз, ставки на матч (15.12.23)

15.12.2023 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Висконсин Бейджерс примет соперника по национальному первенству Джексонвилл Стэйт Геймкокс.



Главный тренер баскетбольного клуба Висконсин Бейджерс каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 15.12.2023 хозяевам предстоит у себя дома принимать Джексонвилл Стэйт Геймкокс. Игра, которая начнется в 04:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Висконсин Бейджерс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Висконсин Бейджерс намерены 15.12.2023 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Джексонвилл Стэйт Геймкокс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Висконсин Бейджерс

К данному поединку баскетбольный клуб Висконсин Бейджерс подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Висконсин Бейджерс играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Висконсин Бейджерс подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Джексонвилл Стэйт Геймкокс

На данный момент баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Джексонвилл Стэйт Геймкокс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Джексонвилл Стэйт Геймкокс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

NCAA, Висконсин Бейджерс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс

На 15.12.2023 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Висконсин Бейджерс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Висконсин Бейджерс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Висконсин Бейджерс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс 15.12.2023

Висконсин Бейджерс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Висконсин Бейджерс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Джексонвилл Стэйт Геймкокс

Два года назад баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Висконсин Бейджерс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 15.12.2023, и в его рамках состоится поединок Висконсин Бейджерс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Висконсин Бейджерс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс: снова ждем результативной игры

В этом сезоне баскетбольный клуб Висконсин Бейджерс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Висконсин Бейджерс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Висконсин Бейджерс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Джексонвилл Стэйт Геймкокс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Висконсин Бейджерс — Джексонвилл Стэйт Геймкокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Висконсин Бейджерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Висконсин Бейджерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Висконсин Бейджерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.