«Фабиола Насименто (Бра)» – «Джлеана Валентино (Ита)». 15.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Фабиола Насименто (Бра) — Джлеана Валентино (Ита) на 15-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Фабиола Насименто (Бра) и Джлеана Валентино (Ита) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Фабиола Насименто (Бра) — Джлеана Валентино (Ита) пройдет 15-го декабря, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Фабиола Насименто (Бра) имеет две победы нокаутом, а Джлеана Валентино (Ита) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фабиола Насименто (Бра) — Джлеана Валентино (Ита):

победа Фабиола Насименто (Бра) – 0, ничья – 0, победа Джлеана Валентино (Ита) – 0

Прогноз на матч Фабиола Насименто (Бра) – Джлеана Валентино (Ита) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15-го декабря :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Фабиола Насименто (Бра) станет победителем боя. Если выиграет Джлеана Валентино (Ита), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Фабиола Насименто (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Фабиола Насименто (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Фабиола Насименто (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Фабиола Насименто (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Фабиола Насименто (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Фабиола Насименто (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джлеана Валентино (Ита) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джлеана Валентино (Ита) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джлеана Валентино (Ита) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джлеана Валентино (Ита) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джлеана Валентино (Ита) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Фабиола Насименто (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Фабиола Насименто (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Фабиола Насименто (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Фабиола Насименто (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Фабиола Насименто (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Джлеана Валентино (Ита) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джлеана Валентино (Ита) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джлеана Валентино (Ита) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джлеана Валентино (Ита) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Фабиола Насименто (Бра) – Джлеана Валентино (Ита) 15.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Фабиола Насименто (Бра) и Джлеана Валентино (Ита) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Фабиола Насименто (Бра) и Джлеана Валентино (Ита) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Фабиола Насименто (Бра) и Джлеана Валентино (Ита) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Фабиола Насименто (Бра) и Джлеана Валентино (Ита) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Фабиола Насименто (Бра) и Джлеана Валентино (Ита), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Фабиола Насименто (Бра) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Фабиола Насименто (Бра) в данный момент сильнее, нежели Джлеана Валентино (Ита), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Фабиола Насименто (Бра)

Хотя Фабиола Насименто (Бра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Фабиола Насименто (Бра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Фабиола Насименто (Бра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Фабиола Насименто (Бра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Фабиола Насименто (Бра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Джлеана Валентино (Ита)

Сейчас Джлеана Валентино (Ита) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Джлеана Валентино (Ита) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Джлеана Валентино (Ита) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Джлеана Валентино (Ита) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Джлеана Валентино (Ита) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Фабиола Насименто (Бра) — Джлеана Валентино (Ита). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15-го декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Фабиола Насименто (Бра) — Джлеана Валентино (Ита) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Фабиола Насименто (Бра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Фабиола Насименто (Бра) и Джлеана Валентино (Ита), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Фабиола Насименто (Бра) выиграет с помощью нокаута.