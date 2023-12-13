Ибараки Роботс — Гунма Крэйн Тандерс: снова ждем результативной игры

Ибараки Роботс — Гунма Крэйн Тандерс (17-го декабря), ставки и коэффициенты

17-го декабря в 09:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Ибараки Роботс примет соперника по национальному первенству Гунма Крэйн Тандерс.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Ибараки Роботс и Гунма Крэйн Тандерс. Оно пройдет 17-го декабря, так что можно не сомневаться, что в 09:05 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ибараки Роботс — Гунма Крэйн Тандерс:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Ибараки Роботс проводит на своей площадке, и 17-го декабря хозяевам предстоит матч против игроков клуба Гунма Крэйн Тандерс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 09:05 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Ибараки Роботс, а один раз сильнее были игроки БК Гунма Крэйн Тандерс.

Ибараки Роботс

Сейчас баскетбольный клуб Ибараки Роботс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Ибараки Роботс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Ибараки Роботс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Гунма Крэйн Тандерс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Гунма Крэйн Тандерс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Болельщики баскетбольного клуба Ибараки Роботс собираются 17-го декабря активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Гунма Крэйн Тандерс. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 09:05 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Ибараки Роботс — Гунма Крэйн Тандерс (17-го декабря), ставки и коэффициенты

Ибараки Роботс

В этом сезоне баскетбольный клуб Ибараки Роботс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Ибараки Роботс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Гунма Крэйн Тандерс

Два года назад баскетбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Ибараки Роботс — Гунма Крэйн Тандерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Ибараки Роботс — Гунма Крэйн Тандерс, который должен пройти 17-го декабря в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 09:05 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Ибараки Роботс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Ибараки Роботс — Гунма Крэйн Тандерс: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Ибараки Роботс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Ибараки Роботс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Гунма Крэйн Тандерс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Гунма Крэйн Тандерс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

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Болельщики баскетбольного клуба Ибараки Роботс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Ибараки Роботс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Ибараки Роботс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Гунма Крэйн Тандерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Гунма Крэйн Тандерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.