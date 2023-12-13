Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Чжэцзян Лайонс. Прогноз, ставки на матч(18.12.23)

Прогноз и ставка на матч Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Чжэцзян Лайонс 18-го декабря

18-го декабря в 14:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл примет соперника по национальному первенству Чжэцзян Лайонс.



Баскетболисты клубов Циндао Гуоксин Хаитиан Игл и Чжэцзян Лайонс в 14:35 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 18-го декабря. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Циндао Гуоксин Хаитиан Игл одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Циндао Гуоксин Хаитиан Игл также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Чжэцзян Лайонс:

На 18-го декабря в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Чжэцзян Лайонс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 14:35 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл, одержав семь побед.

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл

В этом сезоне баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Циндао Гуоксин Хаитиан Игл вообще лидирует в чемпионате.



Чжэцзян Лайонс

На данный момент баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Чжэцзян Лайонс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Чжэцзян Лайонс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Чжэцзян Лайонс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 18-го декабря в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Чжэцзян Лайонс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 14:35 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Чжэцзян Лайонс удалось одержать победу у себя дома.



Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Чжэцзян Лайонс. Прогноз, ставки на матч(18.12.23)

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Циндао Гуоксин Хаитиан Игл сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Чжэцзян Лайонс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Чжэцзян Лайонс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Чжэцзян Лайонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Чжэцзян Лайонс пройдет 18-го декабря, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 14:35 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Чжэцзян Лайонс: команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Чжэцзян Лайонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.