Монтана Стэйт Бобкэтс — Южная Юта Тандербёдс: гости способны удивить фаворита

Монтана Стэйт Бобкэтс — Южная Юта Тандербёдс (20-го декабря 2023 года), ставки и коэффициенты

20-го декабря 2023 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс примет соперника по национальному первенству Южная Юта Тандербёдс.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Монтана Стэйт Бобкэтс и Южная Юта Тандербёдс. Оно пройдет 20-го декабря 2023 года, так что можно не сомневаться, что в 05:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Монтана Стэйт Бобкэтс — Южная Юта Тандербёдс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Монтана Стэйт Бобкэтс — Южная Юта Тандербёдс состоится 20-го декабря 2023 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 05:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Монтана Стэйт Бобкэтс

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Монтана Стэйт Бобкэтс пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Монтана Стэйт Бобкэтс уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Южная Юта Тандербёдс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Южная Юта Тандербёдс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

На 20-го декабря 2023 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Монтана Стэйт Бобкэтс — Южная Юта Тандербёдс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 05:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Южная Юта Тандербёдс удалось одержать победу у себя дома.



Монтана Стэйт Бобкэтс — Южная Юта Тандербёдс (20-го декабря 2023 года), ставки и коэффициенты

Монтана Стэйт Бобкэтс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Монтана Стэйт Бобкэтс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Монтана Стэйт Бобкэтс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Южная Юта Тандербёдс

В прошлом матче баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Южная Юта Тандербёдс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Монтана Стэйт Бобкэтс — Южная Юта Тандербёдс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Монтана Стэйт Бобкэтс — Южная Юта Тандербёдс, который должен пройти 20-го декабря 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Монтана Стэйт Бобкэтс — Южная Юта Тандербёдс: гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Южная Юта Тандербёдс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Монтана Стэйт Бобкэтс — Южная Юта Тандербёдс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Монтана Стэйт Бобкэтс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

