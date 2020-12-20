Кудряшов/Лобанов — Василев/Кукасян. Прогноз, ставки на матч (20.12.23)

20-го декабря 2023 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кудряшов/Лобанов , а противостоять в этом поединке будет Василев/Кукасян.



Так как Кудряшов/Лобанов в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Василев/Кукасян, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 20-го декабря 2023 года. Но, доказать обратное Кудряшов/Лобанов все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кудряшов/Лобанов — Василев/Кукасян:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 20-го декабря 2023 года встречаются Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Кудряшов/Лобанов является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Кудряшов/Лобанов

В этом сезоне Кудряшов/Лобанов показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Кудряшов/Лобанов сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Кудряшов/Лобанов еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Кудряшов/Лобанов обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Кудряшов/Лобанов играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Кудряшов/Лобанов любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Василев/Кукасян

На этом турнире Василев/Кукасян играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Василев/Кукасян все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Василев/Кукасян не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Василев/Кукасян уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Василев/Кукасян на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Василев/Кукасян пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян впервые будут встречаться между собой. Если Кудряшов/Лобанов уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Василев/Кукасян пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Кудряшов/Лобанов демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Кудряшов/Лобанов – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Кудряшов/Лобанов — Василев/Кукасян 20-го декабря 2023 года

Кудряшов/Лобанов

На данный момент Кудряшов/Лобанов занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Кудряшов/Лобанов снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Кудряшов/Лобанов не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Кудряшов/Лобанов не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Василев/Кукасян

Выступать в зале Василев/Кукасян не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Василев/Кукасян старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Василев/Кукасян принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Василев/Кукасян демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Василев/Кукасян даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Василев/Кукасян хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Кудряшов/Лобанов — Василев/Кукасян Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кудряшов/Лобанов — Василев/Кукасян: соперники не будут долго запрягать

Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кудряшов/Лобанов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Василев/Кукасян хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кудряшов/Лобанов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Василев/Кукасян умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кудряшов/Лобанов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Василев/Кукасян вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кудряшов/Лобанов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кудряшов/Лобанов — Василев/Кукасян. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Кудряшов/Лобанов и Василев/Кукасян проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.