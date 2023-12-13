Диана Марцинкевича — Eкатерина Казионова. Прогноз, ставки на матч (21.12.23)

21-го декабря в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Диана Марцинкевича , а противостоять в этом поединке будет Eкатерина Казионова.



В 07:30 по Москве Диана Марцинкевича и Eкатерина Казионова выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 21-го декабря. Единственный раз Диана Марцинкевича и Eкатерина Казионова встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Диана Марцинкевича сейчас считается фаворитом.



Диана Марцинкевича — Eкатерина Казионова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Диана Марцинкевича — Eкатерина Казионова, которая пройдет 21-го декабря в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 07:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Диана Марцинкевича

В большинстве своих выигранных поединков Диана Марцинкевича берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Диана Марцинкевича с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Диана Марцинкевича сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Диана Марцинкевича также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Eкатерина Казионова

На этом турнире Eкатерина Казионова играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Eкатерина Казионова все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Eкатерина Казионова не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Eкатерина Казионова уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Eкатерина Казионова на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Eкатерина Казионова пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Диана Марцинкевича — Eкатерина Казионова

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Диана Марцинкевича — Eкатерина Казионова (21-го декабря), ставки и коэффициенты

Диана Марцинкевича

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Диана Марцинкевича выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Диана Марцинкевича всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Диана Марцинкевича уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Диана Марцинкевича занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Диана Марцинкевича больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Диана Марцинкевича имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Eкатерина Казионова

Несмотря на свой молодой возраст, Eкатерина Казионова демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Eкатерина Казионова уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Eкатерина Казионова станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Eкатерина Казионова, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Eкатерина Казионова умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Eкатерина Казионова имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Диана Марцинкевича — Eкатерина Казионова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Диана Марцинкевича и Eкатерина Казионова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Диана Марцинкевича и Eкатерина Казионова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Диана Марцинкевича, и Eкатерина Казионова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Диана Марцинкевича — Eкатерина Казионова: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Диана Марцинкевича имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Диана Марцинкевича и Eкатерина Казионова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Eкатерина Казионова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Диана Марцинкевича превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Eкатерина Казионова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Диана Марцинкевича гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Диана Марцинкевича — Eкатерина Казионова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Диана Марцинкевича и Eкатерина Казионова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Диана Марцинкевича и Eкатерина Казионова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.