Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) — Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D). Прогноз, ставки на матч (24.12.23)

24-го декабря 2023 года в 12:04 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D).



Главный тренер баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 24-го декабря 2023 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D). Игра, которая начнется в 12:04 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) — Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D):

На 24-го декабря 2023 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) — Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 12:04 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER), одержав семь побед.

Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D)

Прогресс баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) — Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D), запланированного на 24-го декабря 2023 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 12:04 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) и Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER).



Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) — Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) (24-го декабря 2023 года), ставки и коэффициенты

Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER)

Сейчас баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D)

В прошлом матче баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) — Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24-го декабря 2023 года сыграет матч против БК Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 12:04 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) — Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) — Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (SHARPSHOOTER) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.