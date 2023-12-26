«Наоя Иноуэ (Япо)» – «Марлон Тапалес (Фил)». 26.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 26-го декабря 2023 года должен состояться бой Наоя Иноуэ (Япо) — Марлон Тапалес (Фил), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Наоя Иноуэ (Япо) и Марлон Тапалес (Фил) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Наоя Иноуэ (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 26-го декабря 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Марлон Тапалес (Фил), так что вряд ли в 15:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Наоя Иноуэ (Япо) — Марлон Тапалес (Фил):

победа Наоя Иноуэ (Япо) – 1.091, ничья – 32, победа Марлон Тапалес (Фил) – 9.95

Прогноз на матч Наоя Иноуэ (Япо) – Марлон Тапалес (Фил) Бои, титульный бой, 26-го декабря 2023 года :

По коэффициенту 1.091 ставить на то, что выиграет Наоя Иноуэ (Япо) не очень выгодно, а вот Марлон Тапалес (Фил) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 9.95.

История личных встреч

На профессиональном ринге Наоя Иноуэ (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Наоя Иноуэ (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Наоя Иноуэ (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Наоя Иноуэ (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Наоя Иноуэ (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Марлон Тапалес (Фил) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Марлон Тапалес (Фил) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Марлон Тапалес (Фил) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Марлон Тапалес (Фил) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Марлон Тапалес (Фил) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Наоя Иноуэ (Япо) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Наоя Иноуэ (Япо) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Наоя Иноуэ (Япо) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Наоя Иноуэ (Япо) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Марлон Тапалес (Фил) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Марлон Тапалес (Фил) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Марлон Тапалес (Фил) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Марлон Тапалес (Фил) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Марлон Тапалес (Фил) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Марлон Тапалес (Фил) должен задуматься о своей обороне.

Наоя Иноуэ (Япо) – Марлон Тапалес (Фил) 26.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Наоя Иноуэ (Япо) и Марлон Тапалес (Фил). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Наоя Иноуэ (Япо) и Марлон Тапалес (Фил) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Наоя Иноуэ (Япо) и Марлон Тапалес (Фил). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Наоя Иноуэ (Япо) и Марлон Тапалес (Фил) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Наоя Иноуэ (Япо) и Марлон Тапалес (Фил) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Наоя Иноуэ (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Марлон Тапалес (Фил) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Наоя Иноуэ (Япо).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Наоя Иноуэ (Япо) и Марлон Тапалес (Фил), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Марлон Тапалес (Фил) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Наоя Иноуэ (Япо)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Наоя Иноуэ (Япо) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Наоя Иноуэ (Япо) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Наоя Иноуэ (Япо) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Наоя Иноуэ (Япо) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Марлон Тапалес (Фил)

В данный момент Марлон Тапалес (Фил) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Марлон Тапалес (Фил) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Марлон Тапалес (Фил) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Марлон Тапалес (Фил) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Наоя Иноуэ (Япо) — Марлон Тапалес (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 26-го декабря 2023 года

В настоящее время Наоя Иноуэ (Япо) и Марлон Тапалес (Фил) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Наоя Иноуэ (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Наоя Иноуэ (Япо) будет намного сильнее, чем Марлон Тапалес (Фил), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.