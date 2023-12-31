«Рэн Хирамото (Япо)» – «Рен Сугияма (Япо)». 31.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 31-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Рэн Хирамото (Япо) — Рен Сугияма (Япо). На ринге его участники появятся в 08:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Рэн Хирамото (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 08:00 по московскому времени Рэн Хирамото (Япо) и Рен Сугияма (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 31-го декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Рэн Хирамото (Япо) и Рен Сугияма (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Рэн Хирамото (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рэн Хирамото (Япо) — Рен Сугияма (Япо):

победа Рэн Хирамото (Япо) – 1.582, ничья – 50, победа Рен Сугияма (Япо) – 2.387

Прогноз на матч Рэн Хирамото (Япо) – Рен Сугияма (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 31-го декабря :

По коэффициенту 1.582 ставить на то, что выиграет Рэн Хирамото (Япо) не очень выгодно, а вот Рен Сугияма (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.387.

История личных встреч

В свои 32 года Рэн Хирамото (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Рэн Хирамото (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Рэн Хирамото (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Рэн Хирамото (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Рэн Хирамото (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Рен Сугияма (Япо) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Рен Сугияма (Япо) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Рен Сугияма (Япо) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Рен Сугияма (Япо) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Рен Сугияма (Япо) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Рэн Хирамото (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рэн Хирамото (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рэн Хирамото (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рэн Хирамото (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рэн Хирамото (Япо) валится с ног. К тому же, Рэн Хирамото (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рэн Хирамото (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Рен Сугияма (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Рен Сугияма (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Рен Сугияма (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Рен Сугияма (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Рен Сугияма (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Рен Сугияма (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Рэн Хирамото (Япо) – Рен Сугияма (Япо) 31.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Рэн Хирамото (Япо) и Рен Сугияма (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рэн Хирамото (Япо) и Рен Сугияма (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Рэн Хирамото (Япо) и Рен Сугияма (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Рэн Хирамото (Япо) и Рен Сугияма (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Рэн Хирамото (Япо) и Рен Сугияма (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Рэн Хирамото (Япо) — Рен Сугияма (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Рэн Хирамото (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Рэн Хирамото (Япо) и Рен Сугияма (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рен Сугияма (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Рэн Хирамото (Япо)

Хотя Рэн Хирамото (Япо) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Рэн Хирамото (Япо) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Рэн Хирамото (Япо) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Рэн Хирамото (Япо) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Рэн Хирамото (Япо) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Рен Сугияма (Япо)

Прошлый бой Рен Сугияма (Япо) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Рен Сугияма (Япо) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Рен Сугияма (Япо) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Рен Сугияма (Япо) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Рэн Хирамото (Япо) — Рен Сугияма (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 31-го декабря

Спортивные эксперты считают, что Рэн Хирамото (Япо) сейчас намного сильнее, чем Рен Сугияма (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Рэн Хирамото (Япо) — Рен Сугияма (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рен Сугияма (Япо) выиграет нокаутом.

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