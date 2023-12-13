Ван Де Зандшульп/Макдональд — Бурручага/Мочизуки. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.01.24)

Прогноз и ставка на матч Ван Де Зандшульп/Макдональд — Бурручага/Мочизуки 02.01.2024

02.01.2024 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Ван Де Зандшульп/Макдональд , а противостоять в этом поединке будет Бурручага/Мочизуки.



Теннисное противостояние Ван Де Зандшульп/Макдональд — Бурручага/Мочизуки пройдет 02.01.2024, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 10:00 по московскому времени. Хотя Ван Де Зандшульп/Макдональд и Бурручага/Мочизуки уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Бурручага/Мочизуки.



Ван Де Зандшульп/Макдональд — Бурручага/Мочизуки. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Ван Де Зандшульп/Макдональд — Бурручага/Мочизуки запланирован организаторами турнира на 02.01.2024, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 10:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Ван Де Зандшульп/Макдональд и Бурручага/Мочизуки встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Ван Де Зандшульп/Макдональд имеет три победы при одном поражении.

Ван Де Зандшульп/Макдональд

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ван Де Зандшульп/Макдональд находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ван Де Зандшульп/Макдональд является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ван Де Зандшульп/Макдональд умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ван Де Зандшульп/Макдональд обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ван Де Зандшульп/Макдональд может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бурручага/Мочизуки

Во взрослом туре Бурручага/Мочизуки проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Бурручага/Мочизуки пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Бурручага/Мочизуки предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Бурручага/Мочизуки еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ATP, Ван Де Зандшульп/Макдональд — Бурручага/Мочизуки

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ван Де Зандшульп/Макдональд и Бурручага/Мочизуки. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Ван Де Зандшульп/Макдональд — Бурручага/Мочизуки. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.01.24)

Ван Де Зандшульп/Макдональд

Несмотря на внушительный возраст, Ван Де Зандшульп/Макдональд демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ван Де Зандшульп/Макдональд гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ван Де Зандшульп/Макдональд обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ван Де Зандшульп/Макдональд снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ван Де Зандшульп/Макдональд может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Бурручага/Мочизуки

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Бурручага/Мочизуки все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Бурручага/Мочизуки сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Бурручага/Мочизуки все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Бурручага/Мочизуки предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Ван Де Зандшульп/Макдональд — Бурручага/Мочизуки Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ван Де Зандшульп/Макдональд и Бурручага/Мочизуки, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ван Де Зандшульп/Макдональд и Бурручага/Мочизуки играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ван Де Зандшульп/Макдональд, и Бурручага/Мочизуки неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ван Де Зандшульп/Макдональд — Бурручага/Мочизуки: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ван Де Зандшульп/Макдональд и Бурручага/Мочизуки, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ван Де Зандшульп/Макдональд сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бурручага/Мочизуки имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ван Де Зандшульп/Макдональд – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ван Де Зандшульп/Макдональд и Бурручага/Мочизуки на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Де Зандшульп/Макдональд — Бурручага/Мочизуки. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ван Де Зандшульп/Макдональд и Бурручага/Мочизуки сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ван Де Зандшульп/Макдональд, и Бурручага/Мочизуки будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-734342-dumbiyarebul-gelloveykesh-prognoz-specialista-02-01-24/