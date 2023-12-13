Контрерас Гомез/Харрисон — Вонг/Кобори. Прогноз, ставки на матч(04.01.24)

Прогноз и ставка на матч Контрерас Гомез/Харрисон — Вонг/Кобори 04.01.2024

04.01.2024 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Контрерас Гомез/Харрисон , а противостоять в этом поединке будет Вонг/Кобори.



Контрерас Гомез/Харрисон считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Вонг/Кобори 04.01.2024 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 06:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Контрерас Гомез/Харрисон — Вонг/Кобори:

Контрерас Гомез/Харрисон имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 04.01.2024 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Вонг/Кобори. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 06:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Контрерас Гомез/Харрисон имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Контрерас Гомез/Харрисон

В этом сезоне Контрерас Гомез/Харрисон показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Контрерас Гомез/Харрисон сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Контрерас Гомез/Харрисон еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Контрерас Гомез/Харрисон обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Контрерас Гомез/Харрисон играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Контрерас Гомез/Харрисон любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Вонг/Кобори

Нынешняя форма, которую демонстрирует Вонг/Кобори еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Вонг/Кобори постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Вонг/Кобори пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Вонг/Кобори не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Вонг/Кобори не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Контрерас Гомез/Харрисон — Вонг/Кобори. Прогноз, ставки на матч(04.01.24)

Контрерас Гомез/Харрисон

На данном турнире Контрерас Гомез/Харрисон выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Контрерас Гомез/Харрисон выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Контрерас Гомез/Харрисон допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Контрерас Гомез/Харрисон особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Контрерас Гомез/Харрисон, это умение играть на травяных кортах.

Вонг/Кобори

В этом сезоне Вонг/Кобори не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Вонг/Кобори сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Вонг/Кобори допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Вонг/Кобори допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Вонг/Кобори демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Контрерас Гомез/Харрисон — Вонг/Кобори Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Контрерас Гомез/Харрисон и Вонг/Кобори аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Контрерас Гомез/Харрисон и Вонг/Кобори обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Контрерас Гомез/Харрисон и Вонг/Кобори постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Контрерас Гомез/Харрисон — Вонг/Кобори: будет сделан акцент на атакующий теннис

Контрерас Гомез/Харрисон и Вонг/Кобори которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Контрерас Гомез/Харрисон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вонг/Кобори хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Контрерас Гомез/Харрисон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вонг/Кобори умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Контрерас Гомез/Харрисон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вонг/Кобори вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Контрерас Гомез/Харрисон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Контрерас Гомез/Харрисон — Вонг/Кобори. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Контрерас Гомез/Харрисон и Вонг/Кобори, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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