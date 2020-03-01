Оскар Хосе Гутьеррес — Коллин Альтамирано. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (02.03.20)

02-го марта в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Оскар Хосе Гутьеррес , а противостоять в этом поединке будет Коллин Альтамирано.



Так как Оскар Хосе Гутьеррес в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Коллин Альтамирано, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 02-го марта. Но, доказать обратное Оскар Хосе Гутьеррес все же сможет в 22:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



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В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 02-го марта, так что в разделе тенниса можно найти поединок Оскар Хосе Гутьеррес — Коллин Альтамирано. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 22:00 по Москве, пока не начался поединок. Оскар Хосе Гутьеррес и Коллин Альтамирано еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Оскар Хосе Гутьеррес

Так как Оскар Хосе Гутьеррес выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Оскар Хосе Гутьеррес снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Оскар Хосе Гутьеррес, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Оскар Хосе Гутьеррес чем-то удивить, пока не ясно.



Коллин Альтамирано

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Коллин Альтамирано имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Коллин Альтамирано демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Коллин Альтамирано не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Коллин Альтамирано не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Оскар Хосе Гутьеррес и Коллин Альтамирано. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Оскар Хосе Гутьеррес и Коллин Альтамирано продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Оскар Хосе Гутьеррес — Коллин Альтамирано. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.03.20)

Оскар Хосе Гутьеррес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Оскар Хосе Гутьеррес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Оскар Хосе Гутьеррес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Оскар Хосе Гутьеррес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Оскар Хосе Гутьеррес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Оскар Хосе Гутьеррес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Оскар Хосе Гутьеррес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Оскар Хосе Гутьеррес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Коллин Альтамирано

Коллин Альтамирано лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Коллин Альтамирано играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Коллин Альтамирано начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Коллин Альтамирано выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Коллин Альтамирано сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Оскар Хосе Гутьеррес — Коллин Альтамирано Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Оскар Хосе Гутьеррес и Коллин Альтамирано, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Оскар Хосе Гутьеррес и Коллин Альтамирано играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Оскар Хосе Гутьеррес, и Коллин Альтамирано неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Оскар Хосе Гутьеррес — Коллин Альтамирано: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Оскар Хосе Гутьеррес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Оскар Хосе Гутьеррес и Коллин Альтамирано отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Коллин Альтамирано в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Оскар Хосе Гутьеррес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Коллин Альтамирано сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Оскар Хосе Гутьеррес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оскар Хосе Гутьеррес — Коллин Альтамирано. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Оскар Хосе Гутьеррес и Коллин Альтамирано, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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