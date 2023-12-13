Лос-Анджелес Лейкерз — Мемфис Гризлиз: хозяева докажут превосходство над соперником

Лос-Анджелес Лейкерз — Мемфис Гризлиз (06-го января), ставки и коэффициенты

06-го января в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Лейкерз примет соперника по национальному первенству Мемфис Гризлиз.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Лос-Анджелес Лейкерз – Мемфис Гризлиз, запланированный на 06-го января. Баскетболисты появятся на площадке в 06:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерз — Мемфис Гризлиз:

В 06:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Лос-Анджелес Лейкерз и Мемфис Гризлиз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 06-го января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Мемфис Гризлиз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Лос-Анджелес Лейкерз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Лос-Анджелес Лейкерз

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Лос-Анджелес Лейкерз подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Лос-Анджелес Лейкерз старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Мемфис Гризлиз

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Мемфис Гризлиз сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Лос-Анджелес Лейкерз» — «Мемфис Гризлиз»: прогноз автора

На 06-го января организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Лос-Анджелес Лейкерз — Мемфис Гризлиз, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 06:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Лейкерз — Мемфис Гризлиз 06-го января

Лос-Анджелес Лейкерз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Лос-Анджелес Лейкерз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Мемфис Гризлиз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Мемфис Гризлиз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Лос-Анджелес Лейкерз — Мемфис Гризлиз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 06-го января сыграет матч против БК Мемфис Гризлиз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лос-Анджелес Лейкерз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лос-Анджелес Лейкерз — Мемфис Гризлиз: хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Лос-Анджелес Лейкерз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Мемфис Гризлиз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерз — Мемфис Гризлиз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Мемфис Гризлиз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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