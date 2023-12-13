Майкл Ммо — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.01.24)

Майкл Ммо — Фелипе Мелихени Родригес Альвес (09-го января 2024 года), ставки и коэффициенты

09-го января 2024 года в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Майкл Ммо , а противостоять в этом поединке будет Фелипе Мелихени Родригес Альвес.



В 01:00 по Москве Майкл Ммо и Фелипе Мелихени Родригес Альвес выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 09-го января 2024 года. Единственный раз Майкл Ммо и Фелипе Мелихени Родригес Альвес встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Майкл Ммо сейчас считается фаворитом.



Майкл Ммо — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Майкл Ммо имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09-го января 2024 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Фелипе Мелихени Родригес Альвес. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 01:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Майкл Ммо имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Майкл Ммо

В этом сезоне Майкл Ммо показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Майкл Ммо играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Майкл Ммо умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Майкл Ммо и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Майкл Ммо будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Майкл Ммо чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Фелипе Мелихени Родригес Альвес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Фелипе Мелихени Родригес Альвес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Фелипе Мелихени Родригес Альвес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Фелипе Мелихени Родригес Альвес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Фелипе Мелихени Родригес Альвес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Фелипе Мелихени Родригес Альвес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Фелипе Мелихени Родригес Альвес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Открытый Чемпионат Австралии, Майкл Ммо — Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Майкл Ммо и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Майкл Ммо и Фелипе Мелихени Родригес Альвес должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Майкл Ммо — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.01.24)

Майкл Ммо

К данному турниру Майкл Ммо подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Майкл Ммо находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Майкл Ммо не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Майкл Ммо старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Майкл Ммо демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Фелипе Мелихени Родригес Альвес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Фелипе Мелихени Родригес Альвес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Фелипе Мелихени Родригес Альвес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Фелипе Мелихени Родригес Альвес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Фелипе Мелихени Родригес Альвес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Майкл Ммо — Фелипе Мелихени Родригес Альвес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Майкл Ммо и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Майкл Ммо и Фелипе Мелихени Родригес Альвес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Майкл Ммо и Фелипе Мелихени Родригес Альвес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Майкл Ммо и Фелипе Мелихени Родригес Альвес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Майкл Ммо — Фелипе Мелихени Родригес Альвес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Майкл Ммо и Фелипе Мелихени Родригес Альвес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Майкл Ммо сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Майкл Ммо – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Майкл Ммо и Фелипе Мелихени Родригес Альвес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Майкл Ммо — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Майкл Ммо и Фелипе Мелихени Родригес Альвес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Майкл Ммо, и Фелипе Мелихени Родригес Альвес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-737871-prognoz-na-match-pablo-trochu-daniel-blazka-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-08-01-24/