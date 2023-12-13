Аревало/Павич — Гэлловей/Кэш. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.01.24)

Прогноз и ставка на матч Аревало/Павич — Гэлловей/Кэш 09-го января

09-го января в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Аревало/Павич , а противостоять в этом поединке будет Гэлловей/Кэш.



Так как теннисный поединок Аревало/Павич — Гэлловей/Кэш пройдет уже 09-го января, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 02:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Аревало/Павич на тот момент намного сильнее, нежели Гэлловей/Кэш.



Аревало/Павич — Гэлловей/Кэш. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Аревало/Павич имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09-го января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гэлловей/Кэш. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 02:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Аревало/Павич имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Аревало/Павич

В этом сезоне Аревало/Павич имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Аревало/Павич может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Аревало/Павич еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Гэлловей/Кэш

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Гэлловей/Кэш имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Гэлловей/Кэш демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Гэлловей/Кэш не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Гэлловей/Кэш не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Аревало/Павич — Гэлловей/Кэш. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.01.24)

Аревало/Павич

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Аревало/Павич выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Аревало/Павич всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Аревало/Павич уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Аревало/Павич занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Аревало/Павич больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Аревало/Павич имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Гэлловей/Кэш

Гэлловей/Кэш лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Гэлловей/Кэш играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Гэлловей/Кэш начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Гэлловей/Кэш выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Гэлловей/Кэш сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Аревало/Павич — Гэлловей/Кэш Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аревало/Павич и Гэлловей/Кэш начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аревало/Павич и Гэлловей/Кэш показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аревало/Павич и Гэлловей/Кэш провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аревало/Павич и Гэлловей/Кэш действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аревало/Павич — Гэлловей/Кэш: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Аревало/Павич имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Аревало/Павич и Гэлловей/Кэш отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гэлловей/Кэш в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Аревало/Павич превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гэлловей/Кэш сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Аревало/Павич гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аревало/Павич — Гэлловей/Кэш. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Аревало/Павич и Гэлловей/Кэш. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Аревало/Павич и для Гэлловей/Кэш, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-738122-stavki-na-match-daniil-firsov-sergey-novik-prognoz-na-tennis-ot-08-01-24/