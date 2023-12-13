Фрэнсис Тьяфу — Чжичжень Чжан. Прогноз, ставки на матч(10.01.24)

Прогноз и ставка на матч Фрэнсис Тьяфу — Чжичжень Чжан 10.01.2024

10.01.2024 в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Показательный турнир, в котором на корт выйдут Фрэнсис Тьяфу , а противостоять в этом поединке будет Чжичжень Чжан.



Буквально несколько дней назад Фрэнсис Тьяфу и Чжичжень Чжан играли свои матчи, а теперь уже 10.01.2024 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 07:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Фрэнсис Тьяфу имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Фрэнсис Тьяфу — Чжичжень Чжан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 07:30 по Москве Фрэнсис Тьяфу выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Чжичжень Чжан. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 10.01.2024. Фрэнсис Тьяфу не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Фрэнсис Тьяфу

В этом сезоне Фрэнсис Тьяфу демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Фрэнсис Тьяфу снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Фрэнсис Тьяфу является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Фрэнсис Тьяфу не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Фрэнсис Тьяфу еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Чжичжень Чжан

Нынешняя форма, которую демонстрирует Чжичжень Чжан еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Чжичжень Чжан постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Чжичжень Чжан пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Чжичжень Чжан не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Чжичжень Чжан не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Показательный турнир, Фрэнсис Тьяфу — Чжичжень Чжан

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Фрэнсис Тьяфу и Чжичжень Чжан впервые будут встречаться между собой. Если Фрэнсис Тьяфу уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Чжичжень Чжан пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Фрэнсис Тьяфу демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Фрэнсис Тьяфу – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Фрэнсис Тьяфу — Чжичжень Чжан. Прогноз, ставки на матч(10.01.24)

Фрэнсис Тьяфу

На этом турнире именно Фрэнсис Тьяфу может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Фрэнсис Тьяфу отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Фрэнсис Тьяфу еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Фрэнсис Тьяфу не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Чжичжень Чжан

В этом сезоне Чжичжень Чжан действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Чжичжень Чжан обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Чжичжень Чжан не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Чжичжень Чжан не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Чжичжень Чжан имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Фрэнсис Тьяфу — Чжичжень Чжан Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Фрэнсис Тьяфу и Чжичжень Чжан начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Фрэнсис Тьяфу и Чжичжень Чжан показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Фрэнсис Тьяфу и Чжичжень Чжан провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Фрэнсис Тьяфу и Чжичжень Чжан действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Фрэнсис Тьяфу — Чжичжень Чжан: будет сделан акцент на атакующий теннис

Фрэнсис Тьяфу и Чжичжень Чжан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Фрэнсис Тьяфу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Чжичжень Чжан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Фрэнсис Тьяфу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Чжичжень Чжан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Фрэнсис Тьяфу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Чжичжень Чжан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Фрэнсис Тьяфу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фрэнсис Тьяфу — Чжичжень Чжан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Фрэнсис Тьяфу и Чжичжень Чжан сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Фрэнсис Тьяфу, и Чжичжень Чжан будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-738933-rishab-agarval-orel-kimhi-prognoz-i-stavki-ot-professionala-10-01-24/