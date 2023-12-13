«Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи)» – «Петсиричай Детпетчсритонг (Таи)». 12.01.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 12-го января 2024 года должен состояться бой Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) — Петсиричай Детпетчсритонг (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) и Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) — Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) пройдет 12-го января 2024 года, и можно не сомневаться, что в 15:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) имеет две победы нокаутом, а Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) — Петсиричай Детпетчсритонг (Таи):

победа Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) – 0, ничья – 0, победа Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) – 0

Прогноз на матч Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) – Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12-го января 2024 года :

Так как Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) – Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) 12.01.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) и Петсиричай Детпетчсритонг (Таи). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) и Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) и Петсиричай Детпетчсритонг (Таи), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) выиграет бой.

Титульный бой Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) — Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи)

Хотя Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Петсиричай Детпетчсритонг (Таи)

В данный момент Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) — Петсиричай Детпетчсритонг (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12-го января 2024 года

Так как Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Петсиричай Детпетчсритонг (Таи).

Статистика и личные встречи

Так как Дентунгтонг Сингха Мавинн (Таи) и Петсиричай Детпетчсритонг (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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